Abascal quiere "una España alegre como la que vivieron nuestros padres" y los tuiteros se preguntan: "¿La del terrorismo o la de la dictadura?"

En estos tiempos que corren hay muchos 'nostálgicos', que añoran los "tiempos mejores" del pasado. El problema de los 'nostálgicos' en España es que echan de menos unos períodos de la historia un poco extraños.

"Una España alegre como la que vivieron nuestros padres". La España de la represión franquista. Con esta gente está dispuesto a gobernar el PP de Feijóo y Moreno Bonilla. pic.twitter.com/YbaHgGLpws — Rubén Sánchez (@RubenSanchezTW) May 17, 2022

Por eso, que Santiago Abascal diga que quiere "una España alegre como la que vivieron nuestros padres" da que pensar a la hora de ir atrás en el tiempo a esa época. Porque la alegría no es que desbordase en tiempos de la guerra civil o la dictadura de Franco, o al menos, no para todo el mundo.

Todo depende también de qué lado de la historia se encontrase cada uno, pero en términos generales no fue una buena época para mucha gente. "No queremos la España del desasosiego ni la de los machetazos", eso nadie, pero de ahí a preferir la de las cunetas y la represión hay un trecho.

"Queremos una España tranquila, en seguridad y orden, una España alegre como la que vivieron nuestros padres", dice Abascal. Hay que reconocer que no hay más tranquilidad y seguridad que cuando no se sabe nada porque se controlan los medios de comunicación. Y otra cosa no, pero el orden sobra en las dictaduras. Principalmente porque 'desordenar' sale muy caro.

Las palabras de Abascal no han sentado bien a las personas cuyos padres no estaban del lado 'alegre' de la historia, ni tampoco la de los que son un poco más jóvenes y sus progenitores vivieron las alegrías del terrorismo.

"Los padres" de la generación de Abascal nacieron, crecieron, se reprodujeron, en definitiva, vivieron durante el Franquismo. Eso quiere: volver a una dictadura criminal, genocida, asesina, violadora, torturadora, expoliadora, disfuncional. Volver a Franco es su ideología. https://t.co/EGcinl7okG — Aitor Riveiro (@ikaitor) May 16, 2022

Tranquila como la que vivieron nuestros padres???? Terrorismo? Dictadura? https://t.co/6M1YkgQhI7 — Arioul🌹 (@arimotos9) May 16, 2022

Mi padre vivió sufriendo la represión franquista, Babascal. https://t.co/k3eln1KweD — Jorge Matías (@El__Yayo) May 17, 2022

Una España alegre como la que vivieron nuestros padres pic.twitter.com/FNDcoUpl1R — Presidenta Reptiliana (@DinoFumador) May 17, 2022

@Santi_ABASCAL quiere "un España tranquila y alegre, en seguridad y orden, como la que vivieron nuestros padres" 🙄..Traducido a la lengua de Vox: "Con Franco se vivía mejor" https://t.co/4aQjL1QCRf — Carmen Moraga (@carmoraga) May 16, 2022

La España alegre de la dictadura y la represión de Franco. No se sonrojan https://t.co/nqILLSCtTD — Domingo Bello / ❤ (@dom_bello) May 17, 2022

la españa de nuestros padres: misoginia, homofobia, racismo https://t.co/osN3aPozeu — maría (taylor's version) (@soulfrommars_) May 17, 2022

"Queremos la España tranquila y en orden que disfrutaron nuestros padres".

Sus padres y su orden: https://t.co/gP2FJeqjsU pic.twitter.com/sGl3YtEU9i — Jimmy C. (@luiloga77) May 17, 2022

La España de nuestros padres no fue una alegre basta ya https://t.co/mdovAkBVzU — Martude (@Martude06) May 17, 2022

Hombre cariño no jodas, si seguro que eras de los que hacía pasillo en el instituto con otros como tú para machacar a gente LGTBQ+, racializada, etc… Como no te va a gustar esa España https://t.co/ZN8NOMM5De — Chris (@ChristianGarch_) May 17, 2022

PERDOOOON????? QUE MIS PADRES VIVIERON UNA ESPAÑA ALEGRE????????? https://t.co/19a5tjhpTF — Juno ✨🌸 (@juno_SCM) May 17, 2022