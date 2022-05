El demoledor relato de un paciente a su médico que evidencia el sufrimiento de los mayores en soledad

Por Tremending

La soledad se ha convertido en uno de los grandes problemas de una sociedad cada vez más individualizada. Los mayores sufren especialmente las consecuencias de una realidad que apenas trasciende y que con la pandemia de la covid se ha evidenciado aún más.

En España viven solas más de dos millones de personas que pasan de los 65 años. Es el caso que nos ocupa de un paciente que, directamente, dio un grito de ayuda a su médico de familia. El facultativo ha compartido en Twitter un demoledor texto de una persona que prefiere relatar sus problemas por escrito antes de ir a consulta para una "exploración neurológica" y una "valoración cognitiva". Como dice el doctor, "el escrito habla por sí solo".

Paciente que acude a revisión a consulta, citado para valorar tratamiento y exploración neurológica, incluido valoración cognitiva (normal). Me trae por escrito sus problemas, me comenta que prefiere comentarme sus problemas así. El escrito habla por sí solo #Soledad #MFyC pic.twitter.com/RsfeAMrINH — Martín #MFyC (@martinfd78) May 16, 2022

"Doctor, estoy sufriendo física y mentalmente", comienza el texto. El paciente comenta el sufrimiento por el que está pasando. "No tengo ilusión de vida, no tengo mujer ni hijos ni dinero para ir a una residencia", señala, antes de añadir el último comentario, el más duro y doloroso de todos: "Solo pienso en morir sin sufrir para descansar y no dar trabajo ni asco".

En otros dos tuits, el médico de familia, que aclara que antes de compartir la carta en redes sociales pidió permiso, comenta que el paciente "se fue algo más motivado al finalizar consulta". Además, aprovecha para poner de relieve "el problema social en mayores que supone la soledad y aislamiento social". Un "problema mayúsculo" con una repercusión física, "pero sobre todo psicológica".

No ahondaré en más datos para mantener la confidencialidad.

Sí poner de relieve el problema social en mayores que supone la soledad y aislamiento social y la repercusión física pero sobre todo psicológica, y la necesidad de proactividad para abordar este problema mayúsculo. — Martín #MFyC (@martinfd78) May 16, 2022

Varios tuiteros han comentado la publicación y han compartido sus impresiones y experiencias:

La última frase es impresionante. Desear morir para ni dar trabajo ni asco. Si la sociedad puede crear estos sentimientos de culpa y vergüenza es una sociedad terriblemente enferma. — Joaquin Morera (@joaqmorera) May 16, 2022

Es demoledor. Gracias DOCTOR por publicarlo y seguro que intentar ayudarlo. Mañana si tengo ánimos hago público algo que me lleva comiendo por dentro desde que pasó y no sé qué hacer. Tengo q tachar datos personales. — ELLA 💫 (@Lei_Leys) May 16, 2022

Estamos en ello. Muchas gracias. — Martín #MFyC (@martinfd78) May 16, 2022

Dr. Martin,

Enhorabuena por haberlo leído, enhorabuena por haberlo escuchado, enhorabuena por haberle mirado a los ojos, enhorabuena por haberle tratado, gracias por compartirlo, por la lección que nos has dado, enhorabuena! — Pablo MartinezLage (@PMartinezlage) May 16, 2022

Una carta parecida me intentaba escribir mi padre diagnosticado de afasia por una atrofia cerebral. ¡Cuanto sufrimiento las enfermedades neurológicas sobre todo cuando el paciente,a momentos, sabe lo que le pasa! — arantza ibarburu (@IbarbuAncin) May 17, 2022

Hay muchas personas así, los invisibles del sistema.

Incluso mujeres que trabajaron toda su vida y como no las aseguraban ahora no cobran ni la no contributiva, con 70 y 80 años, solas. — Ana@sonriescasigratis (@AnaRius6) May 17, 2022

Existe este programa en Madrid. Imagino que otras comunidades y países habrá programas parecidos.https://t.co/TRkwF89eN9 — JessicaJones (@JessicaJones_tw) May 16, 2022

Y en estas son las cosas en las que deberian de invertir los gobiernos. En lugares e instituciones para ayudar a esos mayores desamparados y en soledad. Para que sus últimos años no sean los que agrien su vida. Deberíamos luchar por eso. Deberíamos luchar por ellos.. — Blue🇪🇦🏳️‍🌈 (@littlebluezen) May 16, 2022