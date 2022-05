Borja Sémper quiere explicarle a Irene Montero cómo se vive la menstruación y se lleva un correctivo: "¿Cuántas veces ha tenido usted la regla?"

En una nueva edición de 'hombres explicando cosas de las que no tienen ni idea', el exportavoz del PP en el Parlamento Vasco, Borja Sémper, se ha sumado a la fiesta de la regla con una nueva opinión no solicitada.

El exportavoz ha considerado oportuno explicarle a Irene Montero cómo se vive la regla en España. Dada su vasta experiencia en el campo, consideró que su vivencia era clave para resolver todo este asunto de una vez por todas.

Sémper acusó a la ministra de Igualdad de "victimizarlo todo en una hipérbole constante" y añadió que consideraba "respetuosamente que en España la regla no se vive con soledad, vergüenza o culpa". Le faltó decir un "quita, que tú no sabes".

Es fácil decirlo sin tener que vivir situaciones en las que siente vergüenza por no querer que nadie se entere de que le ha bajado la regla, teniendo que huir a hurtadillas al baño o soportando las burlas de compañeros de clase.

Ante esto las tuiteras tuvieron que salir a pedir explicaciones, principalmente sobre la experiencia empírica de Sémper con las vivencias propias de la menstruación.

Anda q no tengo pasado vergüenza en el instituto, las compresas como si fueran cocaina y jerseys largos no fuese a manchar el pantalón

Disculpe, pero este es el perfecto ejemplo de que si sabe, no opine. Hoy en día, la desinformación sobre la regla en todos los aspectos incluso en adolescentes da pavor. Seguimos con creencias anticuadas y arraigadas desde no te laves la cabeza, cortas la mayonesa etc.

¿Qué dices? He vivido desde joven en el instituto como mis compañeras de clase les avergonzaba que la gente supiera que estaban con la regla. Algunas faltaban a clase porque un día mancharon el pantalón y los niños se reían de ellas. España no ha enseñado a respetar eso jamás.

Discrepo: me da a mí que, aún hoy en día, cuando en los colegios-IES una chica "mancha" por lo que sea, hay cierta burla o recochineo, de ahí la vergüenza o soledad (evitar contarlo) y eso es porque el resto (hombres y algunas mujeres) no lo viven como algo normal o cotidiano…

Dude… es mejor no opinar de lo que no sufrimos 😊

Creo respetuosamente que vd no ha vivido no querer levantarse de la silla del cole por vergüenza. O estrenar unos bonitos vaqueros blancos y… ¡boom! Le enlazo un precioso video al respecto con la esperanza de que empaticen un poquito más con nosotras♀️💜 https://t.co/HQdZBKbVfY

Jamás se me ocurriría opinar, aún con el comodin del respeto, de algo que no vivo, no siento o no padezco, porque precisamente solo sirve para alimentar esa hipérbole. Escuchar, empatizar y apoyar. Ese es el verdadero respeto.

— Pepo Jiménez (@kurioso) May 16, 2022