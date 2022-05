El cantante de Metallica se abre en canal y rompe a llorar sobre el escenario: "Estoy viejo, no puedo tocar nunca más"

James Hetfield, líder de Metallica, durante una actuación en Nevada, a 25 de febrero de 2022.- AFP

Por Tremending

No es fácil hacerse viejo. No es fácil para nadie. Asumir que uno ya no es el que era, que poco o nada queda de aquel ímpetu de antaño, aquel que nos hacía sentir la vida con toda su intensidad.

No debe serlo tampoco envejecer bajo los focos. A la intemperie, bajo la atenta mirada de cientos de miles de personas. El vocalista de la mítica banda de heavy metal Metallica, James Hetfield, de 58 años, se abrió en canal ante sus seguidores durante un concierto en el estadio Mineirão de Belo Horizonte, Brasil.

🫂 Las emotivas palabras de James Hetfield en el cierre de la gira sudamericana de Metallica. El vocalista le mostró su agradecimiento a sus compañeros y al público por estar con él aún en los malos momentos. La importancia de la salud mental en cualquier ámbito. Ese abrazo ❤️ pic.twitter.com/rxim4zZlJB — Pogopedia (@Pogopedia) May 16, 2022

"Tengo que contarles, no me sentía muy bien antes de venir aquí. Me sentía inseguro. Sentía que ya estoy viejo, no puedo tocar esta mierda nunca más. Eso es lo que me decía en la cabeza", confesó Hetfield desde el escenario.

Con la voz temblorosa y lágrimas escurriéndose por sus mejillas, el líder de Metallica quiso entonces evocar a sus compañeros y homenajear el apoyo que estos le había brindado: "Me abrazaron y me dijeron que si me sentía mal en el escenario, me iban a apoyar. Ahora, viéndolos a todos ustedes aquí, sé que no estoy solo y tampoco ninguno de ustedes".

Para terminar, Hetfield lanzó una frase que resume como pocas la importancia del compañerismo, compartió con los presentes las palabras que el resto de la banda le dedicó antes de situarse bajo los focos: "Si lo pasas mal arriba en el escenario, nosotros te apoyamos. Eso significa el mundo para mí". Momento en el que el resto de sus compañeros –Lars Ulrich, Kirk Hammett y Robert Trujillo– acudieron a su encuentro para fundirse en un abrazo.