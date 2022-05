El ingenioso nido de los pájaros moscones que ha maravillado a los tuiteros: "Menos mal que las serpientes no tienen Twitter"

Por Tremending

No, no te has metido por accidente en una noticia del National Geographic. No todo va a ser meteduras de pata de políticos. Este es también un espacio para la ciencia. Aunque es verdad que también hay un poco de cachondeo con este tema entre los tuiteros.

Hoy te enseño el mejor cofre trampa de la naturaleza: Los pájaros moscones (Anthoscopus) construyen unos nidos colgantes con una entrada falsa por encima de la entrada verdadera que lleva a una cámara vacía. pic.twitter.com/NlOmm286lS — Mary WildBehav (@wildbehav) May 17, 2022

Una tuitera etóloga compartió una curiosidad sobre los nidos de los pájaros moscones. Resulta que esta especie coloca una entrada 'trampa' en sus nidos, para que los depredadores se confundan y no lleguen a sus huevos.

La verdadera cámara donde ponen los huevos y protegen a las crías, tiene una entrada con una solapa que abren y cierran al entrar y salir y que sellan con telarañas. Esto confunde a los depredadores que al entrar en la cámara falsan consideran que el nido está vacío. pic.twitter.com/cEbGhKtUTh — Mary WildBehav (@wildbehav) May 17, 2022

Esta labor de divulgación maravilló a los tuiteros, que alucinaron con la sabiduría de los animales y sus mecanismos de supervivencia. Para que luego vayas y le pongas un disfraz de Yoda a tu perro.

Aunque Twitter sigue siendo Twitter y hubo espacio para el cachondeo. Muchos comenzaron a buscar parecidos del nido con elementos cotidianos y aparte de algunos que no se puede reproducir en el horario de protección del menor, hay otros curiosos.

Hay una más que probable tuitera argentina comparándolo con una milanesa (los argentinos ven milanesas en todas partes), algunos aficionados a la historia que lo comparan con las pirámides u otros dejando en mal lugar a las palomas por no tener estas habilidades.

También los hay quienes han alabado la capacidad de las aves y los que esperan que las serpientes no tengan Twitter para descubrir el secreto. En la fauna tuitera hay lugar para todos.

Menos mal que las serpientes no tienen twiter xD https://t.co/emlDoB0uMo — Hak💙💧Ayato Haver! 🧋/ 龍宮寺 堅♡ (@Kirishimakrbk) May 18, 2022

Y yo tiro cuando pone empujar… https://t.co/B9qvu4AQtb — amallámame (@amayagm_) May 17, 2022

La naturaleza es una vaina hermosa. https://t.co/YfAE7NZpe9 — La de los Crespos💚💚 (@karinapatry14) May 18, 2022

Borren el tuit antes d q lo vea una serpiente rápido plox https://t.co/9ZNVFLg72C — un wey (@Jasq20) May 18, 2022

Esto es totalmente FALSO.

Las serpientes no hablan japonés. https://t.co/yg4KuMD1yB — BTS Limón (@LimonxeIo) May 18, 2022

¿Por qué hay pájaros con 1000 IQ y luego están las palomas? https://t.co/DJ31x8Yb8z — Isaectro VS Timewatch's arc (@isaectro) May 17, 2022

Estos horneros son unos capos https://t.co/nxSGN2VKM7 — Martin Garber (@jewchickenbag) May 17, 2022

Fan de la serpiente diciendo "あれ?" (pronunciado como "are?" significa algo así como "pero qué?") https://t.co/h1V5FEAK83 — Arya (@RiryZeldera) May 17, 2022

Ví esto en uno de los comentarios jajajajaja https://t.co/Ldz5xGMIy9 pic.twitter.com/5jKQJD55K3 — Gaby🧉🍩 (@Shancai___) May 18, 2022

Ahora las serpientes van a saber. Por eso no podemos tener cosas bonitas. https://t.co/NR51cUIhk7 — Vamos la U. (@caldostrong) May 18, 2022

Sin necesidad de Securitas Direct ni nada. https://t.co/2shIFkbR0V — Surikato Yeyé (@SiempreLlanos) May 18, 2022

Los egipcios en el 2500 a.C. construyendo las pirámides be like https://t.co/Bg4WBwzcUn — mago electricista (@californiap0ppy) May 18, 2022

pensé que era una milanesa https://t.co/6XWTKlqGiw — iara (@iaruher) May 18, 2022