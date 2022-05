Fernando Simón da su opinión sobre la viruela del mono y los tuiteros se temen lo peor: "Ha sido un placer conoceros"

Por Tremending

Cuando las aguas parecían ir poco a poco volviendo a su cauce con la pandemia de la covid, de repente aparece la viruela del mono. Y la gente estaba tranquila, pero tuvo que hablar Fernando Simón y saltaron las alarmas.

Tengo una extraña sensación. Como si esto ya lo hubiera vivido antes. 🤔🤔🤔 https://t.co/4RIwXABvbt — Víctor Esteban (@Vepardo) May 18, 2022

El epidemiólogo se ha ganado un poco la fama de gafe y al anticipar que "no es probable que la viruela del mono tenga una transmisión importante", todo el mundo se teme lo peor. Aunque parece que esta vez Simón ha aprendido la lección de la última vez y no ha querido poner las manos en el fuego añadiendo un "pero no se puede descartar".

La frase de "España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado" de coronavirus marcó a toda la población y es normal que se hayan vuelto desconfiados. Convertirnos en El planeta de los simios era el giro que le faltaba a estos últimos años.

Nadie duda de la profesionalidad y las cualidades de Fernando Simón en lo suyo, pero la población tiene heridas que aún no ha podido cerrar. Y que ahora aparezca esta enfermedad con un nombre tan ridículo hace que se enciendan todas las alarmas, porque tiene todos los ingredientes para convertirse en la pandemia definitiva.

Que Fernando Simón haya hecho un llamado de calma ha traído de todo menos calma. Los deja vu no pueden evitar aparecer y los tuiteros ya imaginan un futuro apocalíptico con referencias cinematográficas y memes.

