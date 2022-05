James Rhodes revela el misterio de la mujer del asiento de al lado en el AVE: "Tiene seis móviles"

Por Tremending

Las aventuras de James Rhodes siempre generan interés en la gente. Su particular inocencia y su alegría por descubrir cosas nuevas causan simpatía en el público.

La señora que va a mi lado en el AVE tiene seis móviles. Seis. Estoy desesperada por saber por qué 😳 pic.twitter.com/wvaLu1zxlX — James Rhodes (@JRhodesPianist) May 17, 2022

El músico se encontró con una extraña situación en el AVE y no dudó en compartirla con sus seguidores. A su lado, había una mujer con seis móviles. Lo que generó mucha curiosidad en el pianista.

"Estoy desesperada por saber por qué", tuiteaba el músico. Al final, consiguió dejar la timidez a un lado y preguntar a la señora la razón por la que manejaba tantos dispositivos a la vez.

Si si. Es Pokémon Go. Evidentemente hay un mundo entero delante de ella. Y ahora necesito encontrar una forma educada de salirme de la conversación porque todavía tengo sangre británica y es incómodo hablar con extraños. — James Rhodes (@JRhodesPianist) May 17, 2022

Resulta que la mujer estaba jugando al Pokémon Go con seis móviles a la vez. Una imagen bastante particular, pero sin la emoción que emanaba la historia al principio. Lo peor para Rhodes no fue la decepción de no estar ante una gran trama, sino que necesitaba la forma de salir de la conversación.

"Necesito encontrar una forma educada de salirme de la conversación porque todavía tengo sangre británica y es incómodo hablar con extraños", se lamentaba el pianista. Parece que no le interesó demasiado el tema Pokémon, por lo que no tiene pinta de que le veamos capturando un Chikorita por las calles de Madrid.

pensé que tal vez trabajaba para el CNI 😳 — James Rhodes (@JRhodesPianist) May 17, 2022

Aunque Rhodes se esperaba alguna trama de espías relacionada con el CNI o algo similar, al menos se entretuvo un poco en el viaje. Por el momento no se abre la puerta para convertirle en un agente secreto internacional, pero tampoco hay que desistir hasta no escuchar algún día el "Rhodes, James Rhodes".

