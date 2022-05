El antológico lapsus de Bush: "La injustificada y brutal invasión de Irak… digo de Ucrania"

La mente humana es así de sorprendente y cruel. A veces nos juega malas pasadas, y si no que se lo digan a Rajoy. Cuanto más tratamos de ocultar o disimular algo más se suele notar. Caso aparte ya es cuando el subconsciente parece tomar el control de las cuerdas vocales del hablante. Esos momentos en los que uno se imagina a Freud sonriendo. Como aquella vez que Cospedal dijo: "Hemos trabajado mucho para saquear a nuestro país". Pero hay una larga lista de ejemplos.

En esta ocasión, ha sido el expresidente de EEUU, George Bush, el que ha hablado de "la decisión de un hombre de lanzar una invasión totalmente injustificada y brutal de Irak". Unos instantes después se ha corregido a sí mismo: "Quiero decir, de Ucrania".

Former President George W. Bush: "The decision of one man to launch a wholly unjustified and brutal invasion of Iraq. I mean of Ukraine." pic.twitter.com/UMwNMwMnmX

— Sahil Kapur (@sahilkapur) May 19, 2022