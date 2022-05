Por Tremending

Cada día un político queda en evidencia en Twitter. Esta vez le ha tocado a Sergio Brabezo, diputado del PP en la Asamblea de Madrid (antes estuvo en Ciudadanos). Brabezo atacó sin sentido ninguno a Íñigo Errejón después de que el líder de Más País tuiteara una noticia del diario El País sobre la falta de personal en la hostelería. "No faltan trabajadores, sobra trabajos con condiciones de mierda", escribió el pasado 16 de mayo.

No faltan trabajadores, sobran trabajos con condiciones de mierda. https://t.co/6lQRpxOfHK — Íñigo Errejón (@ierrejon) May 16, 2022

"No faltan trabajadores, sobra trabajos con condiciones de mierda". Lo volvemos a escribir por si alguien no lo ha leído bien. Eso fue lo que le pasó a Brabezo: pensó que Errejón había escrito otra cosa y no dudó un segundo en criticar a Errejón por ello. Pero será mejor que lo vean ustedes mismos.

Flipo. Ser camarero es "un trabajo de mierda" según Iñigo Errejón. En la mayoría de países occidentales a los camareros se les deja propina. En USA la propina es entre un 15%-25% de la factura final, del cliente al trabajador. Errejón, empieza dejando propina a algún camarero. pic.twitter.com/5PyscRc03z — Sergio Brabezo (@SBrabezo) May 16, 2022

Como han podido comprobar se trata de un ataque gratuito contra Errejón por una cosa que Errejón no ha dicho. Ser camarero no es un trabajo de mierda, pero puede tener condiciones de mierda, como lo puede ser el trabajo de médico, periodista o ingeniero aeronáutico. Además, ¿qué sabe Brabezo sobre si Errejón deja o no propinas a los camareros?

En fin, que si a nosotros nos sorprende la reacción del diputado del PP, imagínense a la legión tuitera. Los zascas han caído uno tras otro.

Es posible que la lectura rápida no sea tu fuerte. No dice que ser camarero sea un trabajo de mierda. La mierda son las condiciones de trabajo que ofrecen muchas empresas de hostelería a sus trabajadores. Por eso no hay aspirantes — Ramón Lobo 🇺🇦🇪🇺🇪🇸🇫🇷🇬🇧🇱🇺🇻🇪 (@ramonlobo) May 17, 2022

Flipo. No sabes leer. — The Raven (@the_raven77) May 17, 2022

No suelo defender a Errejón, pero tienes razón: ahí habla de condiciones, no de una profesión. — 𝕱𝖗𝖆𝖌𝖌𝖑𝖊 𝕯𝖔𝖈 🦆 (@Fraggle_Doc) May 17, 2022

Joer, qué putada no saber leer Sergio. Pero seguro que tiene cura lo tuyo. — Isaac🪐 (@isaacfcorrales) May 17, 2022

La M con la A, MA — Lula Thomas 🔻 (@lulathomas) May 17, 2022

Creo que sí te gastases 10€ en esto, serían los 10 euros mejor invertidos de tu vida. pic.twitter.com/oJopXBoUzE — BOX LGTBIÑ++ (@punkfesor) May 18, 2022