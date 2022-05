Comparan al rey con los "antiguos exiliados" españoles y los tuiteros desatan su indignación: "Hay que tener poca vergüenza"

El emérito ha llegado este jueves a España. El avión en el que viajaba ha aterrizado en el aeropuerto de Peinador, en Vigo (Pontevedra). Después se ha trasladado en coche a la vivienda de su estrecho amigo Pedro Campos, donde se alojará hasta su vuelta a Abu Dabi el próximo lunes 21 de mayo.

El último día viajará a Madrid para encontrarse con su hijo, Felipe VI, y con su esposa, la reina Sofía. También se reunirá con el resto de la familia real.

El primer periodista que contó que el rey pasaría este fin de semana en Sanxenxo fue Fernando Ónega, que nunca ha ocultado sus buenas relaciones con la Casa Real ni su defensa de Juan Carlos I a pesar de todas las sospechas de corrupción que rodean al ex Jefe de Estado.

Ónega, tras la llegada del monarca, ha manifestado su respaldo al emérito con una comparación que ha provocado una gran indignación en las redes sociales. Muchos usuarios de Twitter han reaccionado con estupefacción ante las palabras del también colaborador de Onda Cero. "Confieso cierta emoción al tenerlo en mi tierra de la que salió como los viejos exiliados y emigrantes", ha reconocido el periodista.

Las declaraciones se han extendido como la pólvora y los tuiteros han reaccionado: "Ya hay que tener poca vergüenza para hacer esa comparación".

— Ignacio García Fenoll 🇪🇸🏳️‍🌈🇺🇦 (@igfenoll) May 20, 2022



Muchos internautas han decidido recordar al periodista lo que sí es huir de un país y convertirse en un exiliado.

— Pedro Sanchez (@PedrodeHispalis) May 20, 2022

Pues NO don Fernando, no salió con su maleta de cartón a buscarse una vida incierta. No; se fue como su abuelo a vivir "a cuerpo de rey" en los mejores hoteles, con el dinero robado a sus súbditos y evadido a Bancos Extranjeros. #EstoEsAsi https://t.co/84J2dUEUGx pic.twitter.com/ejrIuq2dOS

— Més En Comú (@MesEnComu) May 20, 2022