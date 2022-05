El anuncio de un helado en los 90 que ha horrorizado a los tuiteros: "Absolutamente escalofriantes ya no sólo el vídeo sino los comentarios"

Por Tremending

El mundo cambia poco a poco y a veces no nos damos cuenta. Hay que echar una mirada a 10, 20 o 30 años atrás para reconocer lo distintas que son las cosas y el camino que queda por delante.

Una cuenta de Twitter que se dedica a recuperar imágenes de tiempos pasados ha publicado un anuncio de un helado de los años 90. El resultado ha sido dividido, ha habido mucho horror pero también algún 'nostálgico'.

Al loro con el anuncio del Pirulo. pic.twitter.com/qHH9vAGpGo — Yo fuí a EGB (@YofuiaEGB) May 17, 2022

El anuncio es del famoso Pirulo, el polo de colores que todo el mundo ha probado alguna vez. En él, a un niño que se está tomando uno se le acerca otra niña curiosa. La niña le pide probar el helado y el niño, en lugar de dárselo a probar, se moja los labios con el polo y la besa sin su consentimiento. Lejos de afear esa conducta, el anuncio la celebra. Tal es el impacto que la niña se desmaya de la 'emoción' y el niño queda cómo un héroe.

Pero eso no es todo, porque aparece una segunda persona. En este caso, una mujer adulta bastante sexualizada. La mujer, al ver la escena se acerca al niño porque "ella también quiere probarlo".

Por lo que aparte del machismo detrás de la falta de consentimiento, las mujeres que se 'derriten' por los hombres y la mujer objeto, también hay una escena de pedofilia. Y aunque estamos más acostumbrados a identificar y condenar el caso inverso, la pedofilia entre mujeres adultas y niños no es 'graciosa' ni 'sexy', por mucho que quieran venderla así.

Este anuncio ha creado dos corrientes: quienes lo condenan y quienes lo aplauden. Es evidente que trata de un anuncio que tiene más de 20 años y no se puede ver con las gafas de 2022. Sí y no. Es decir, lo hecho, hecho está, y no se puede negar que eran otros tiempos y así era la sociedad. Eso no quita que si alguien lo ve ahora, no pueda tener el sentido crítico para comprender que no estaba bien, aunque dentro de su contexto fuese aceptable, y es mejor no repetirlo.

La segunda corriente es aquella que confunde la impunidad con la libertad. Esos 'nostálgicos' que creen que antes había más libertad porque se permitían ese tipo de cosas. No es que antes estuviese bien y ahora mal. Es que antes seguía estando mal, pero había impunidad para hacerlo. Y es normal que si pones límites a quien campaba a sus anchas sin ningún tipo de repercusión, reaccione de manera negativa.

El anuncio ha avivado un gran debate entre los tuiteros. Las dos corrientes discuten y argumentan, mientras que otros han aprovechado la oportunidad para rescatar otros anuncios de la época que hoy en día serían impensables.

Absolutamente escalofriantes ya no sólo el vídeo sino los comentarios. https://t.co/YK6HDG7m36 — Morgan | OPEN COMMISSIONS (@SyntheticAway) May 18, 2022

Lo siento mucho, pero yo veo este anuncio y me entra una sensación de incomodidad. Igual cuando salió era acorde al contexto social de por aquel entonces, pero yo creo que a día de hoy hemos salido ganando si nos parece impensable que nos salte una publicidad así. https://t.co/V1zdu5hFYA — Joseph Usoiah (@Whoseros_Shiny) May 19, 2022

Madre mía he estado echando un ojo por los comentarios y ahora me llama la vecina de abajo que tiene goteras por los llantos de tanto boomer por la libertad pérdida, como huelen ha cerrado joder https://t.co/7dgHHuDWsh — Bendita Locura 🔻 (@_BenditaLocura) May 19, 2022

Lo peor de este anuncio es sin duda los señores™️ afirmando que los tiempos pasados eran mejores https://t.co/D5PmZgrzA0 — 🎮 Paula G 🐧 (@PauGranger) May 18, 2022

Me hace gracia que digan que antes no había censura, todo era gracioso…etc Si este anuncio os lo pusieran a los viejos que comentáis mierdas pero protagonizado por dos chicos estaríais llorando pedazo de anormales. https://t.co/gHbhmZwTbX — 𝕸𝖆𝖓𝖚 (@Manuffss) May 18, 2022

No sé como calificar este anuncio… Desde el niño con el pirulo hasta la escena del beso sexualizando todo. HORROR, todo mal. https://t.co/eT676dJczk — ✨BIYONSS✨ 💫🕊 (@oscba1) May 18, 2022

Si en lugar de una niña, es otro niño y el adulto del final un hombre en lugar de una mujer los que se quejan de la censura que hay hoy en día estarían petando https://t.co/2NHmCWLhqU — lara 🩸 (@dealarentina) May 18, 2022

los usuarios con funda de móvil con tapa que citan de manera no irónica"los anuncios de antes si que molaban y no el escándalo de hoy día" son los mismos que no dejarían a sus hijos ir al cine porque en la peli salían dos princesas de la mano https://t.co/G58OqtfAKD — Saúl (@AlonsoSaaul) May 18, 2022

Si queréis joderos la noche mirad los comentarios casposos https://t.co/SHcfDemJRC — 𝕲𝖎𝖓𝖌𝖊𝖗 🐸 (@achlys_ginger) May 18, 2022

Joooooder y que pensáramos hace nada que era tan normal que el macho alfa pudiera saltarse el consentimiento de una mujer por sus santos cojones y que esta tenía que aceptarlo y "disfrutarlo"… Hasta caricaturizarlo en niños para luego al final acabar sexualizando descaradamente https://t.co/kilSg3cM7m — Peregrin Sun (@DesvariosdeMono) May 19, 2022

mis muertos prefiero pensar q esto no es real https://t.co/2QikRbGn8R — 𝕭𝖑𝖚𝖊 𝖘𝖐𝖎𝖊𝖘 ❄️ (@celiaspilots) May 19, 2022

violación y pedofilia en apenas 30 segundos cágate https://t.co/pgoXSbLGzF — Bani ✨ (@pengubani) May 19, 2022

esto pasó un montón de filtros y en todos les pareció genial yo me quedo 🧍🏻‍♀️ https://t.co/XIjHU05HGy — nahia (@avocadoentosta) May 20, 2022