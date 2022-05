Elizabeth Duval desmiente el "bulo" sobre su aterrizaje en política de la mano de Yolanda Díaz

No cabe duda de que el nuevo proyecto político de Yolanda Díaz está generando mucha expectación. Buena muestra de ello son las quinielas que ya comienzan a surgir a su alrededor.

Uno de los primeros nombres en salir ha sido el de la joven filósofa y escritora Elizabeth Duval, quien –según la información que la propia aludida desmiente– estaría preparando su desembarco en la política activa de la mano de la líder gallega.

La columnista de Público no ha dudado en desmentir lo publicado. Lo ha hecho a través de Twitter enlazando una de las publicaciones que le sitúan en el entorno de Díaz junto al politólogo Berna León y el escritor Daniel Bernabé.

Como me ha escrito hasta mi madre, desmiento: no, no me voy a presentar a las próximas elecciones… https://t.co/JaVj6d3jL1

— Elizabeth Duval (@lysduval) May 19, 2022