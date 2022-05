¡Viernes!

— Bender El Que Ofende (@BenderOfuscado) May 20, 2022

Hay que ver qué rápido hemos llegado a ESE momento…

— Enfermera Saturada 🫀 (@EnfrmraSaturada) May 19, 2022

La botella de agua fría de la nevera no se rellena sola. Primer aviso.

Pero para bochorno el que se vive hoy en Sanxenxo. Y es que el rey Juan Carlos I ya está por allí.

— Bender El Que Ofende (@BenderOfuscado) May 19, 2022

— Jordi Évole (@jordievole) May 19, 2022

Veo que la visita del Emérito a España está consiguiendo lo contrario que él con Hacienda: no está defraudando.

— Bender El Que Ofende (@BenderOfuscado) May 20, 2022

Qué bien sienta cuando uno vuelve al hogar ¿eh? Sobre todo por las pequeñas cosas.

Si el emérito no declara ante la prensa "como en casa no se caga en ningún sitio ", otra oportunidad perdida.

El emérito llegó este viernes en jet privado, no sea que yendo en un avión normal con los plebeyos se vaya a contagiar de la viruela del mono esa, que uno es inmune pero solo en la jurisdicción española, no en la médica.

— Bender El Que Ofende (@BenderOfuscado) May 19, 2022

Ha sido tanta la expectación que hemos visto hasta su desembarco del avión.

— Javier Durán (@tortondo) May 19, 2022

— iSaBeL Ii 🇬🇧🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 fake (@iSaBeLIiFaKe1) May 20, 2022

El exmonarca regresa tras casi dos años en Abu Dabi, donde se fue cuando sus escándalos financieros, tributarios y sentimentales se hicieron inmanejables y ya estaban pasando factura a la imagen de Felipe VI. Y es que algunos dirán que por el hecho de ser su hijo y ser rey únicamente por esto, tiene algo que ver con su padre.

Curiosamente llega sin haber dado explicación alguna sobre su fortuna. Y no sería de extrañar que se fuera exactamente igual.

Todo esto, después de que hayamos visto cómo las investigaciones relacionadas con él han acabado en nada, ya sea por haber prescrito, por su inviolabilidad o por lo que sea.

— Fernando Garea (@Fgarea) May 20, 2022

— gerardo tecé (@gerardotc) May 19, 2022

En realidad, lo que viene es a ver las regatas y a subirse a su barco, el Bribón.

— El Palentino Radioactivo (@_the_manfly) May 19, 2022

— El Palentino Radioactivo (@_the_manfly) May 20, 2022

Hoy se le ha visto por la localidad pontevedresa, en coche y andando…

Allí han ido cientos de cortesanos a gritarle viva el rey. Un espectáculo digno de verse.

-RÓBAME A MI -NOO! A MI!!! RÓBAME A MIIII -A MI TÍRAME POR LA BORDA DEL BARCOOO -A MI POR EL BALCÓN SI ME DEJAS EMBARAZADA! pic.twitter.com/XLadN85qj4

— Javier Durán (@tortondo) May 19, 2022

Gente que le gritará vivas y luego, por la tarde, volverán a sus vidas sin privilegios. Pero con la ilusión que de unos pocos fotones que han rebotado en la piel del rey han acabado haciendo diana en sus mortales ojos.

— Dani Bordas (@DaniBordas) May 19, 2022

Sufriendo por no equivocarme con ningún dato de la Declaración de la renta mientras el Emérito anda de regatas y mariscadas.

Quizá esta ilusión pueda resultar extraña a algunos, pero no olvidemos que la mente humana es increíble.

— Julen Bollain (@JulenBollain) May 20, 2022

— Victoria Martín (@LivingPostureo) May 20, 2022

— Me llaman Jimmy (@TirodeGraciah) May 19, 2022

— Dani Bordas (@DaniBordas) May 20, 2022

Sobre todo si se le dan unos pocos de refuerzos en forma de unánime endiosamiento durante décadas en la práctica totalidad de los medios públicos o privados.

— Pedro Nicolas 🦦 (@pedronicolasm) May 18, 2022

Lo primero que he oído nada más poner la radio esta mañana es que la visita del emérito es buena "para el turismo de Galicia". Casi me caigo de espaldas.

— Noa Gresiva (@NoaGresiva) May 20, 2022

La culpa de que Juan Carlos haya sido un comisionista, mujeriego, mataelefantes es de UP. Lo que faltaba. Así funciona la lavadora mediática.

La culpa no es de que haya cobrado comisiones ilícitas, ni de que haya escondido su dinero en paraísos fiscales para escapar de la Hacienda española no…

— El Ninja De Las Galletas (@Chinobi_Ninja) May 20, 2022

Quizá algún día, con los años, todo esto se analizará y nos causará el mismo bochorno que ahora cuando vemos los anuncios del Pirulo en los 90.

— Pilar Eyre (@pilareyre) May 20, 2022

Que vergüenza me está dando este país. Pensar que nos criticaban en los 90 porque decían que los periodistas éramos cortesanos… pero si éramos el Che Guevara al lado de lo de ahora!

El espectáculo en Twitter no es mucho mejor

— gerardo tecé (@gerardotc) May 20, 2022

– ¡Viva El Rey! – ¿No le importa que haya robado? – Me importa que nos trajo la democracia. – O sea, que es usted antifranquista. – ¿Yo? ¡Viva Franco!

Los habituales de las banderitas, los que más brillo le están sacando a las regias posaderas, por supuesto.

— Ramón Lobo 🇺🇦🇪🇺🇪🇸🇫🇷🇬🇧🇱🇺🇻🇪 (@ramonlobo) May 20, 2022

El espíritu de súbditos que tienen algunos es verdaderamente curioso.

¿Si tanto te gusta el rey por qué no lo metes en tu casa?

Eso sí, a la reina Sofía no se la va a ver durante este fin de semana. Se ha marcado lo que viene siendo una bomba de humo.

No se ha tragado lo de que en Madrid no te encuentras a tu ex. https://t.co/3ihuUoWTO8

— Quique Peinado (@quiquepeinado) May 19, 2022