La brillante respuesta de Ramón Espinar ante la propuesta de Carlos Herrera sobre Juan Carlos I y Sánchez: "Hay un mecanismo menos medieval"

Que todavía exista la monarquía en España no quiere decir que todo lo que se haga tenga que tener un tinte feudal. Hay soluciones más modernas, o eso es lo que le ha intentado explicar Ramón Espinar a Carlos Herrera.

El locutor de radio propuso que el rey emérito, Juan Carlos I, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, salieran juntos a la calle para ver cuál recibía más aplausos. Suponemos que con el fin de probar que según el criterio de Herrera, el emérito ganaría y eso daría validez a toda la cuestión de la monarquía.

Carlos Herrera reta a Pedro Sánchez a salir a la calle con Juan Carlos I a ver quién recibe aplausos y quién abucheos. Hay un mecanismo menos medieval, Carlos, para medir estas cosas: que se presenten los borbones a elecciones, a ver si mantienen la jefatura del Estado. — Ramón Espinar (@RamonEspinar) May 18, 2022

Ante esta propuesta, el exdiputado de la Asamblea de Madrid, Ramón Espinar, propuso una solución más adecuada a estos tiempos. "Hay un mecanismo menos medieval, Carlos, para medir estas cosas: que se presenten los borbones a elecciones, a ver si mantienen la jefatura del Estado", respondía el politólogo.

La propuesta del 'aplausómetro' de Carlos Herrera tiene varios agujeros. Para empezar, es algo más propio de una batalla de bandas musicales que de la decisión sobre la jefatura de Estado.

Además, en ese supuesto, que el emérito se llevase más aplausos que Sánchez no probaría nada. Porque, al fin y al cabo, si el clamor popular no está a favor de Pedro Sánchez, tiene la oportunidad de no votarle en las siguientes elecciones. Con Juan Carlos I eso está un poco más complicado.

Es curiosa la seguridad que muestran desde los sectores monárquicos sobre el apoyo popular al rey, para luego proponer mecanismos absurdos para probarlo. Antes proponen una batalla de baile a un referéndum sobre monarquía o república. Seguros, pero no mucho.

La respuesta de Espinar se ha llevado los aplausos de los tuiteros, aunque no llamase 'Carlitos' al locutor.

*No me siento cómodo llamándole "Carlitos" a pesar de que él se ha referido al Presidente del Gobierno de su país como "Pedrito" en varias ocasiones. — Ramón Espinar (@RamonEspinar) May 18, 2022

No creo que te entienda, Ramón.

