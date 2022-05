Florentino Pérez, presidente del Real Madrid durante la presentación de Reinier Jesus Carvalho como nuevo jugador del Real Madrid CF en el Santiago Bernabéu el 18 de enero de 2020 en Madrid. Irina R. H. / AFP7 / Europa Press

Por Tremending

Los madridistas quemaron este sábado las redes tras el anuncio de que Kylian Mbappé renovaba en el Paris Saint-Germain hasta 2025. Esta decisión no fue positiva ni para los aficionados ni para el presidente del equipo, Florentino Pérez. Pero entre el ajetreo y las críticas, un hincha recordó en redes sociales que "el no fichaje de Kylian Mbappé no es lo peor que ha hecho Florentino Pérez".

La afirmación hace referencia a su empresa constructora ACS y al expolio que ha hecho en territorio indígena. Al tuit lo acompaña el testimonio de una mujer guatemalteca que explica como su empresa ha dejado "sin agua a más de 30.000 personas".

Si pensáis que el no fichaje de Kylian Mbappé es lo peor que ha hecho Florentino Pérez eso es porque no sabéis lo que hizo en Guatemala reprimiendo a los pueblos indígenas y dejando sin agua a más de 30.000 personas. pic.twitter.com/zEs6UjiIT8 — Eleméntal (@ElementalELM) May 21, 2022

Hablan del dinero de Qatar pero no de que Florentino usa la imagen del Madrid para constituir empresas de manera corrupta en países de Latam. Lo hizo en México fichando al Chicha, lo hizo en Guatemala teniendo partido de "leyendas", todo es negocio y hoy alguien ha perdido. — △⃒⃘ (@Jose_Garcia097) May 21, 2022

Espero que se haga viral éste video https://t.co/6ec5ZQpQcm — Lopotalo (@lopotalo) May 21, 2022