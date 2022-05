"¿Casualidad o racismo?": la pregunta que lanza el diputado Serigne Mbaye tras su enésima identificación policial

¿Hay racismo en España? Que se lo pregunten a Serigne Mbaye. El diputado de la Asamblea de Madrid por Unidas Podemos es senegalés de nacimiento, pero español por documentos y sentimiento. Sin embargo, muchas de sus vivencias responden con contundencia a la primera pregunta.

La semana pasada, Mbaye ya fue noticia por tener que responder al diputado de Vox en el Congreso Agustín Rosety. Este le calificó de "inmigrante ilegal que ha entrado por la fuerza en nuestro país". Pero ya se ha visto en otras ocasiones el trato que le dispensan en ciertos sectores.

En esta ocasión Mbaye ha denunciado en un tuit una situación que le ocurre muy a menudo y que en esta ocasión ha registrado hasta con foto. En ella se le ve enseñando su documentación a un policía nacional en la estación de tren Joaquín Sorolla de València.

— Serigne Mbaye (@Serigne_Mbaye_) May 22, 2022

Casualidad o racismo? @interiorgob tantas veces que me para @policia para pedirme la documentación evidencia el nivel de racismo. Esta vez me ha pasado en Valencia. @IdoiaVR @ZapicoAlex @SuperRoStar la lucha sigue ✊🏽 pic.twitter.com/eZYMnIGgWB

"¿Casualidad o racismo?", se pregunta citando al Ministerio del Interior y a la Policía Nacional. Una cuestión a la que él mismo responde: "Tantas veces que me para la Policía para pedirme la documentación evidencia el nivel de racismo".

Por su parte, el diputado de Podemos en el Congreso Roberto Uriarte ha tuiteado: "Dicen que se trata de un control aleatorio, pero, ¡casualidad! Siempre le toca a él. Basta ya!".

— Roberto Uriarte (@RoberUriarte) May 22, 2022

Su tuit, publicado en la tarde de este domingo, ha sido muy comentado en las redes. Muchos explican que la Policía jamás les ha pedido la documentación en una estación y otros han mostrado su solidaridad con Mbaye.

Todas las semanas cojo el tren a Madrid. Nunca me han pedido nada, ni en plena pandemia. Casualidad no es, cuando va acompañado de otros compañeros a los que no le han pedido nada. Ya vale https://t.co/MQeGDdRbmS

— Martina Velarde (@MartinaVelardeG) May 22, 2022