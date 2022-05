El vídeo de la Policía Nacional por la detención de un líder de UltraSur que ha sembrado la polémica: "¿Quién es de los cuatro?"

La Policía Nacional suele informar cuando realiza detenciones notorias que puedan resultar de interés social. Pero una de ellas tiene un tinte particular a las demás.

Los cuerpos de seguridad detuvieron a un líder del grupo UltraSur, vinculado con el Real Madrid y la ultraderecha, por una agresión en Vigo. Las imágenes de la detención llamaron bastante la atención de los tuiteros.

La detención no se parece mucho a las que la Policía Nacional suele mostrar. En el vídeo, se ve al detenido caminando tranquilamente con tres agentes y sin esposar.

Otro detalle que no pasó desapercibido fue que le pixelaran los brazos. Algo que no suele verse muy a menudo. Algunos especulaban con la opción de que se taparan tatuajes de simbología nazi.

Nos hemos puesto en contacto con la Policía Nacional para resolver las dudas que generaban las imágenes. Según nos han confirmado desde su departamento de comunicación, al encontrarse en dependencias policiales, no es obligatorio que esté esposado. La decisión se toma bajo el criterio de los agentes.

Sobre los brazos pixelados, la Policía confirma que es una práctica habitual para evitar que se reconozca al detenido por sus tatuajes.

La razón por la que un detenido por acciones violentas genera la suficiente confianza en los agentes como para no esposarle ya queda bajo el criterio de cada uno. Y si tiene un tatuaje de "Amor de madre" o un símbolo nazi tampoco lo sabremos.

El vídeo ha sido recibido con bastante ironía entre los tuiteros, que han hecho todo tipo de conjeturas y algún que otro chascarrillo. Incluso se ha colado un habitual de esta sección, Gabriel Rufián.

Le pixelan los brazos para que no se le vean los tatuajes de Winnie the Pooh y de Hello Kitty.

