La excusa de la reina Sofía para no almorzar con Juan Carlos I, analizada por los tuiteros: "Positivo en 'No quiero verte ni en pintura'"

Juan Carlos I concluyó este lunes su fugaz visita a España en la que ha disfrutado a cuerpo de emérito. Visita a los amigos, paseo por el mar, aplausos de los súbditos y unas risas tras soltar la frase que lo resume todo: "¿Explicaciones de qué?".

Sin embargo, antes de volverse a Abu Dabi, Juan Carlos compartió un almuerzo familiar en el palacio de la Zarzuela. ¿Acudió finalmente la reina Sofía? Pues el comunicado oficial dice: "Doña Sofía no ha podido compartir el almuerzo al haber dado positivo por Covid a su regreso de Miami, aunque ha permanecido con el resto de la familia en el salón del almuerzo provista de la preceptiva mascarilla y las medidas de ventilación correspondientes".

Así lo recogía el Telediario de TVE:

— Telediarios de TVE (@telediario_tve) May 23, 2022

Doña Sofía no pudo asistir al almuerzo con el resto de la familia por haber dado positivo tras llegar de Miami

Qué mala pata, tanto tiempo sin verse y otra vez el maldito bicho…

— Miguel Anómalo (@Anomalo) May 23, 2022

Doña Sofía no ha comido en Zarzuela por culpa del bicho. https://t.co/g2KpqTedys

La coincidencia temporal virus-monarquía ha dado para mucho juego en Twitter.

— Rocío, Galician indigenous (@Rocigaot) May 23, 2022

— Coronavirus gripalizado (@CoronaVid19) May 23, 2022

Como pandemia he perdido mucho pero como excusa sigo siendo una puta máquina.

Por haber dado positivo en "no me divorcio porque no puedo". https://t.co/ZVBTEboaHC

— Dabi (@dabiconb) May 23, 2022