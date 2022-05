La hilarante versión de Raúl Pérez del 'SloMo' de Chanel con el emérito de protagonista

El humorista Raúl Pérez versioneando el 'SloMo' de Chanel.

Por Tremending

"Legó tu papi, el rey caradura, me va la party". Así comienza la desopilante versión del SloMo de Chanel que ha pergeñado el humorista Raúl Pérez en La Ventana de la cadena Ser.

Con mismo punch pero distinta letra, la atrevida cover de nuestra apuesta eurovisiva se inspira en las andanzas del emérito y sus tejemanejes en forma de comisión y regalos.

Relacionada:

"Y no se confundan, vengo de vacaciones, yo siempre toy ready, pa' romperme cadera y también corazones, pero por fortuna, traigo comisiones, y si aún no me quieren puedo pedir perdón, que así son los Bor-bón, bón, bón, bón", reza el estribillo.

"Me daré una vuelta en el Bri-bón, bón, bón, vamos Juan Carlos y daseló, ló, ló, ló, lo mío tiene emérito, estoy muy loco pero así somos los Bor-bón, bón, bón", prosigue.

Como era de prever, la intervención de Raúl Pérez no ha dejado indiferentes, la revisitación borbónica de este clásico reciente no deja de compartirse en redes:

Brutal versión de Slomo de Raul Perez imitando al Emerito 🤣🤣🤣🤣 https://t.co/OH3uzoojCU — Jean Bedel (@jeanbedel) May 23, 2022

Has escuchado el SloMo borbónico que ha hecho Raúl Pérez? Casi me meo… — Carøl 💙 🦓💙 (@CarolDonostia) May 19, 2022

Reír para no llorar!! La versión del rey emérito del SloMo de Channel: "Yo vuelvo loquitos a los de Abu Dabi…" 😂😂https://t.co/CufnZJHz5H — Luisa Gonzalez A. (@lgonati) May 24, 2022

Seguro que Chanel se va a reír un buen rato. — Marianlave (@marianlave) May 21, 2022

"Si no tienen pan, q coman pasteles" es el equivalente a: "me voy a las regatas de Sanxenxo pero creo q estoy desentrenado" lástima q no tengan el mismo final… el campechano se irá con la cabeza puesta! — concha quiros (@conchaquiros1) May 19, 2022