Nuevas Generaciones quiere vender a Feijóo y Ayuso como un dúo icónico y les llueven cientos de ejemplos mejores

A lo largo de la historia ha habido innumerables ejemplos de dúos icónicos. Desde El Gordo y el Flaco, pasando por Estopa, hasta las mascarillas y las comisiones.

— NNGG España 🇪🇸 (@NNGG_Es) May 21, 2022

Name a more iconic duo. pic.twitter.com/xFh7QeSiUR

Nadie se atrevería a decantarse por cuál es el mejor de todos, pero lo que está claro es que Ayuso y Feijóo no lo son. Incluso nos aventuramos a decir que Ortega y Gasset hacen mejor pareja.

A pesar de esta nueva narrativa del PP en la que a través de sus diversos canales de difusión intentan vender la amistad y la colaboración entre Ayuso y Feijóo, hay algo en el ambiente que provoca que no te lo termines de creer.

Es una energía extraña. Como ser madridista y de izquierdas. Pueden convivir, pero con la sensación constante de que no terminan de encajar del todo.

La imagen ha sido el cebo perfecto para los tuiteros, que han picado muy a gusto. Sus opciones de parejas más icónicas son variopintas e inesperadas.

— El Progreso Progresista (@ElPProgre) May 23, 2022

— Mercedes Iglesias (@mercheiglesiasc) May 22, 2022

— Romeo 2000 (@Romeo200016) May 23, 2022

Se me ocurren tantos que me voy a limitar a poneros una foto. https://t.co/p7hszQB4Vw pic.twitter.com/FWX1TLZZIA

— Miguel Angel Segura (@Jamondelgueno) May 22, 2022

These ones are funnier. pic.twitter.com/tO2b2qJmC9

— RobertoJ 🇪🇸🇳🇱 (@CriptoRobbie2) May 21, 2022