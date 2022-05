Por Tremending

Con una urticaria idiopática crónica, a esta usuaria madrileña le han dado cita en el dermatólogo para dentro de nueve meses. El desmantelamiento de la atención sanitaria es un asunto cada vez más grave, en plena pandemia las comunidades autónomas continuaron reduciendo el presupuesto y la situación no ha hecho más que empeorar. A la tuitera no le queda otra que tomárselo con humor: "Pero tengo libertad para tomarme unas cañas y es imposible que me cruce con mi ex".

Me acaban de dar cita para dermatología el ✨23 de febrero de 2023✨

Pero tengo libertad para tomarme unas cañas y es imposible que me cruce con mi ex.

🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡 pic.twitter.com/O7Cjvxwci7 — Aysel, la pequeña (ella/she) (@Little_Aysel) May 24, 2022

Hace poco Antonio Resines pidió un aplauso para la sanidad pública, durante el pregón de las fiestas de San Isidro en Madrid. El actor estuvo ingresado en UCI por el covid y ha reivindicado el papel de los médicos y trabajadores sanitarios desde que fue dado de alta.

También los hay que no se lo toman con humor, y no es para menos. La precariedad de los centros de salud ha terminado de saturar la Atención Primaria en todo el país.

Lo de Dermatología es de pura vergüenza. Es el peor servicio con diferencia. No entiendo como hoy día, con tantas agresiones medioambientales y tal, no se refuerza y te den cita entre 12 y 18 meses. Yo en CyL he desistido. https://t.co/yQ5mC2Qm70 — NiSiFlú (@NiSiLLa) May 25, 2022

La privatización del sector sanitario es uno de los principales escándalos. Madrid, Catalunya, Illes Balears y Canarias son las comunidades más dependientes de las empresas privadas en lo que a salud se refiere. Por ello, muchos ciudadanos defienden lo público ante los adalides del libre mercado.

Curiosidad: A mis padres les han operado de 2 cosas "leves" en el último par de meses. En ambos casos les han llamado de hospitales privados para "adelantar puestos en su lista de espera" y no les ha sentado nada bien que se negaran y dijeran que ellos van a la #SanidadPública — AprendizdeBruja (@pilarmnavas) May 12, 2022

Estas quejas se suman a las emblemáticas figuras como el cantautor y activista Ismael Serrano, que criticó hace unos meses el desmantelamiento de un derecho tan básico como el acceso a ser atendido por profesionales sanitarios.

(Empujarla al colapso es intencionado: se trata de buscar excusas para ir privatizando sus servicios, poco a poco, y convertirla así en un negocio para los de siempre. Porque esa es su prioridad.) — Ismael Serrano (@SerranoIsmael) December 20, 2021