Lo bueno de que la ultraderecha de Vox haya tocado poder en Castilla y León, si es que hay algo, es que se puede ver lo que son a las claras. Para empezar, ya hemos contemplado cómo cargan contra las autonomías, mientras no tienen reparos en cobrar magníficos sueldos de ellas. O utilizar el altavoz que tienen gracias al PP para repetir sus mantras contra los migrantes y los derechos de las mujeres, pese a tener cero atribuciones políticas sobre este tema.

Ahora el vicepresidente de Castilla y León gracias al PP, Juan García-Gallardo, (el que tuvo que borrar sus tuits machistas y xenófobos tras las elecciones) ha vuelto a ser protagonista por su odio. En el Pleno de las Cortes celebrado este martes, la procuradora socialista Noelia Frutos le formuló una pregunta relativa al tratamiento de las mujeres con discapacidad en Castilla y León. García-Gallardo le respondió: "Mire señora Frutos, yo no le voy a tratar con ninguna condescendencia y le voy a responder a sus faltas de respeto como si fuera una persona como todas las demás".

El bochorno por sus palabras es tal que en el vídeo se puede advertir la vergüenza en la cara del presidente la comunidad, Fernández Mañueco, gracias al cual García-Gallardo es vicepresidente.

La propia Frutos ha comentado el momento en Twitter: "Soltar burradas cuando la otra persona ya no tiene más turnos de réplica, es fácil a la par de cobarde. Pero cada un@ muestra lo que es", ha dicho.

La última muestra bochornosa de la ultraderecha ha tenido un aluvión de reacciones de condena, de políticos y también de ciudadanos indignados:

García Gallardo: "No le voy a tratar con condescendencia y le voy a contestar como si fuera una persona como todas las demás".

