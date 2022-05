La encuesta de Trece TV sobre Juan Carlos I que se ha convertido en un chiste involuntario: "¿Se sabe quién ha ganado?"

Por Tremending

Las encuestas son una de las fórmulas más sencillas de democracia, pero también un arma de doble filo. Porque dependen de quién las haga y las respuestas que incluya. Lo habitual es que haya opciones contrapuestas, no una serie de opciones complementarias.

La cadena Trece publicó una encuesta sobre Juan Carlos I y uno de primeras no se espera una gran imparcialidad, pero al menos que las opciones sean justas.

La pregunta que lanzan a sus telespectadores es: "¿Cree que Juan Carlos I ha sido un buen rey para España?". El planteamiento inicial ya tiene un posicionamiento. No es "qué opinan de Juan Carlos I como rey", es más bien "es bueno, ¿a que sí?".

Si hay alguna duda con esto faltan por ver las opciones de respuesta. Se espera alguna obvia, como "sí, fue decisivo para la democracia", la vieja confiable. El clásico argumento monárquico que nos recuerda que debemos sentirnos agradecidos porque en lugar de elegir ser dictador prefirió ser rey en la democracia.

Pasada la respuesta más esperable quedan otras dos. Encontramos otro sorprendente "sí", pero este con un poco de regañina. "Sí, pero podría haber evitado algún tema polémico", dice. El Daniel el travieso de los monarcas.

En la última respuesta posible se espera que diga un 'no', para que al menos haya cierta sensación democrática en todo esto. Pero no en esta encuesta. Al menos no pone otro 'sí', pero, nos encontramos con otro halago: "Ha sido el mejor embajador comercial de España".

Si la encuesta hubiera sido: "¿Cree que Juan Carlos I ha sido un buen rey para España?". Y las opciones: "Sí", "Sí, pero" y "macarrones con tomate", hubiera tenido exactamente el mismo efecto.

La publicación ha dejado a los tuiteros patidifusos, que, aunque no se esperaban demasiado, tampoco esperaban absolutamente nada.

D: todas las anteriores son correctas. — The Raven (@the_raven77) May 24, 2022

Jajajajaja. Yo también quiero jugar ¿República o monarquía? 🔲Sí a la República

🔲No a la monarquía — Doña Nadia (@DoaNadia1) May 24, 2022

Falta la opción de "sin el campechano estaríamos todos muertos" — Javier Lázaro (@JLazaroS) May 24, 2022

¿ Se sabe quién ha ganado? — cristina fernandez (@juevesantes) May 24, 2022

He tenido que entrar porque pensaba que era una broma — Niño fúnebre (@n_funebre) May 24, 2022

Super objetiva la encuesta 😏 — Pabela (@Pabela79) May 24, 2022

"opciónes" – Si por supuesto

-Obviamente el mejor

-Si requeté si Que loco. — Figura 17 (@Enn69027260) May 24, 2022

Titular al día siguiente: El 100% de los españoles… — Navia (@Navia_DeaDama) May 24, 2022