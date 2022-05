EEUU y el mundo siguen consternados por el asesinato de al menos 19 niños y dos profesoras en un tiroteo en una escuela de primaria en Texas. Y en las últimas horas, en este país personalidades de todo tipo están clamando contra los políticos que mantienen leyes que permiten la venta de armas casi sin límites.

En España, uno de los países que tiene menos muertes por armas de fuego del mundo, parece afortunadamente un debate lejano. Al menos por ahora. En las últimas horas, la vicepresidenta primera del Gobierno Nadia Calviño y otras muchas voces en las redes están recordando una opinión del líder de Vox, Santiago Abascal, a este respecto.

En una entrevista en 2009 en la web Armas.es, el ultraderechista defendió que los "españoles de bien" puedan tener un arma en casa y usarla para "autodefensa", como recogieron muchos medios. No fue un comentario "en términos teóricos", como el habitual aluvión de cuentas con banderas y sin nombre están tratando de comparar hablando de Pablo Iglesias, sino que Abascal habló textualmente según esa entrevista de un "cambio radical urgente en la ley".

Se ha quedado buena mañana para recordar esta gilipollez de Vox: llenar España de zumbados con pistolas. Tras la matanza en EEUU, hoy no hablarán mucho del tema. pic.twitter.com/EyueVpkReX

Esta opinión de Abascal ya fue muy comentada en su día e hizo que desde Vox aseguraran que no plantean que los españoles vayan armados por la calle ni que quieran la venta libre de armas. Sin embargo, las palabras de Abascal ahí estaban.

Estos son algunos de los comentarios en las redes que están recodando esta posición de Santiago Abascal.

¿Armas, señor Abascal? Estas son las pistolas que necesitamos. No más. pic.twitter.com/rPTGXI7NU8

Ayer, masacre macabra en Texas: 19 niños, de entre 7 y 10 años, y dos maestros asesinados por un joven de 18 años. Las armas generan siempre violencia, muerte. Hoy conviene recordar declaraciones temerarias como esta. No las toleremos! https://t.co/IT0pXce1PM vía @publico_es

Sobre la noticia recuperada de que Vox quiere que los españoles puedan portar armas como en EE.UU., me ha extrañado que nadie se haya acordado (o yo no lo he visto) de que Abascal va (o iba hasta 2017) armado por la calle. https://t.co/te1WLf7Xav

