La lección de una diputada de Podemos a Vox tras intentar vetar la bandera LGTBI: "No la querían en la fachada, así que se la he llevado al pleno"

Imagen de un tuit de la representante de Podemos María Marín. — Twitter

Por Tremending

La cruzada de Vox contra el colectivo LGTBI también ha llegado a Murcia. Allí, la formación de extrema derecha ha tratado de impedir que las instituciones puedan colocar la bandera del arcoíris porque, justifican, supone romper "el principio de neutralidad ideológica". Algo que les ha llevado a presentar una moción en el Consejo de Gobierno regional.

El grupo de ultraderecha manifestó sus quejas, incluso, en el Día Mundial contra la LGTBIfobia, cuando se colocó en la Asamblea un símbolo que representa a millones de personas y fomenta los derechos humanos.

Por esta razón, la diputada de Podemos María Marín lo ha tenido claro desde el principio y no ha dudado en dar una contundente lección a la derecha radical. "Vox no quería la bandera LGTBI en la fachada de la Asamblea, así que se la he llevado al pleno", ha manifestado la representante, que ha compartido una imagen del momento en su cuenta de Twitter.

🏳️‍🌈 Vox no quería la bandera LGTBI en la fachada de la Asamblea, así que se la he llevado al pleno pic.twitter.com/w6sDwH26n6 — María Marín (@MariaMarinMart) May 25, 2022

El gesto ha recibido el aplauso de muchos de los tuiteros. "En Murcia tenemos a gente muy guay. María es una curranta que se deja el alma como pocos en la región", aseguraba una usuaria. Otro tuitero añadía: "Enorme la valentía y dignidad que constantemente demuestra la diputada".

María es una curranta que se deja el alma como pocos en la región. Una vez más. GRACIAS por ser nuestra voz y por todo. https://t.co/jNL4HJN5ky — Lola (@Lolaila0) May 25, 2022

Enorme la valentía y dignidad que constantemente demuestra la diputada de @PODEMOS en la Comunidad de Murcia, @MariaMarinMart . Rodeada por la derecha más extrema e infecta de este país, PP-VOX, su respuesta y trabajo diario en esa Asamblea es digno de un gran aplauso.

👏👏 👇 https://t.co/mDIgq1DNO6 — Mariano Pescador (@MarianoPescador) May 25, 2022

No se cómo les puede dar tanta fobia una bandera! 🏳️‍🌈🏳️‍⚧️ #BienvenidosAlSigloXXI https://t.co/Gg1CrGVkvy — Jonathan Landa (@jonathan_landa) May 25, 2022