La reflexión viral de Juan Diego Botto sobre "los que han blanqueado y abierto la puerta a la extrema derecha"

A uno le surgen muchas reflexiones cuando ve a una persona que tuvo que borrar tuits racistas y homófobos como vicepresidente de Castilla y León. Muchas más cuando ve cómo se dirige a una procuradora con discapacidad asegurando que le va a responder "como si fuera una persona como todas las demás". O cuando contempla cómo van calando en la sociedad los discursos de la ultraderecha contra los niños migrantes. También cuando cae en la cuenta de la posición del líder de Vox sobre las armas. O sus continuos ataques a la comunidad LGTBI. O cuando niegan la lacra de la violencia machista. Y tantas y tantas barbaridades.

Al actor Juan Diego Boto le ha surgido una sobre los que están blanqueando todo esto, que solo va en aumento. Y la ha trasladado así a sus seguidores en Twitter.

Llegará el día en que los que han blanqueado y abierto la puerta a la extrema derecha se preguntarán cómo ha podido pasar. Y les mentirán a sus hijos que ellos siempre estuvieron del lado de la decencia. — Juan Diego Botto (@JuanDiegoBotto) May 25, 2022

Y es que efectivamente, Vox no ha llegado a las instituciones precisamente solo, sino más bien de la mano. Dónde llegarán todas estas barrabasadas solo el tiempo lo dirá. Y con la cantidad de gente que ahora dice que derribó el muro de Berlín o que corrió delante de los grises cuando no le había salido ni la barba, su predicción no parece muy loca.

Entre la cantidad ingente de cuentas de Twitter con bandera que se lanzan en tromba a responder con insultos a cualquier comentario que critique a la ultraderecha, también muchos tuiteros aplaudiendo sus palabras.

Eso ya está pasando. Ayer tras las indecentes palabras del vicepresidente ultraderechista de CyL, los tertulianos de ARV se preguntaban cómo ha podido pasar, los mismos hipócritas que les han dado coba durante años. — Josetxu (@Josetxu_Koretxe) May 26, 2022

Excelente este Twit. Cuando leo a personas como este maravilloso actor, tengo una actitud más positiva y creo que sumamos más los que estamos en el lado justo, correcto y en el único lado posible. — Claudia D.J (@ClaudiaDoce1) May 25, 2022

Y dirán: "yo corrí delante de los grises". Toni Cantó feat. — Nikolai Gogol (@PauMPastor1) May 25, 2022

Ya se lo están preguntando. Pero aún así, siguen alimentando a la bestia. pic.twitter.com/qBiXQNbhM7 — Raúl Ramos Domínguez (@R4ulR4mos) May 26, 2022

Los que abrieron esta puerta no conocen la historia alemana del 1928 en adelante. — Guillem (@GuillemCristo) May 26, 2022

Después de la IIGM, en Alemania TODO el mundo era un anti N4zi de toda la vida. "Es que no me explico que pasó" Ahora estamos en el "esto es imposible que vuelva a pasar, bueno igual sólo un poco" — TheGunslinger (@UrkoThGnslngr) May 26, 2022