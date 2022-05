El diputado díscolo de UPN que casi frustra la reforma laboral intenta dar una lección a Sánchez y sale escaldado

Durante su intervención, Sayas pidió a Sánchez que dimitiera como presidente del Gobierno por vivir "arrodillado y sometido" a "la corte independentista". "Debería dimitir", espetó.

Sánchez no se mostró enfadado ante la petición. Todo lo contrario. Con una sonrisa de oreja a oreja, explicó "Me da otra lección de compromiso político, de honestidad política. Bueno, usted habla de dimisiones. Yo dimití, señoría, para no quebrar la disciplina de voto del PSOE".