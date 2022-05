El involuntario homenaje de Ayuso a Antonio Ozores hablando de impuestos: "Cuando tu programa es un papel en blanco pasan estas cosas"

Por Tremending

Qué recuerdos, Antonio Orozores con sus desternillantes monólogos simulando trastabillarse. Empezaba a hablar con cierta confianza y luego hilaba unas frases con otras completamente locas. Por supuesto, detrás de toda esa palabrería no había absolutamente nada con el más mínimo sentido. Afortunadamente, tenemos a Isabel Díaz Ayuso.

En cuanto le sacas de la ocurrencia del día afloran sus nulas habilidades de gestión y conocimiento. pic.twitter.com/z9KPzraYBT — Ángel Álvarez (@angelalvarez) May 25, 2022

Este martes, la presidenta de la Comunidad de Madrid se marcó un homenaje involuntario al mítico actor durante su entrevista en el programa Más de uno de Carlos Alsina en Onda Cero.

Tercera parte….aquí se explica y se entiende mucho mejor!! pic.twitter.com/oQfZ1UQ04X — José L./❤ (@jlseto) May 26, 2022

Alsina preguntó a Ayuso por la deflactación que anunció la Comunidad de Madrid para todos los tramos del IRPF en 2023. El presentador preguntó y Ayuso trató de salirse rápido del tema: "Estamos viendo si lo hacemos a través de la inflación o del IPC, sí". Pero Alsina insistió y ahí Ayuso empezó a derrapar: "Bueno, pues dependiendo de… de los ingresos y de… Es que no… lo que estamos viendo ahora desde la Consejería de Hacienda es si lo hacemos a través del ingreso medio o de los precios como tal. Es decir que si suben los precios, ehhh… subir ese tramo un poco más arriba".

Pero Alsina volvió a insistir. Y Ayuso siguió sudando tinta: "No lo tenemos cerrado" […] "Lo tenemos que ver dependiendo de cómo evolucione esto. Esta misma mañana lo hablaba con el Consejero de Hacienda, digo, a mí explícame esto en qué tramo se sube. Dice, no, no. Esto será… lo tenemos que decidir si lo hacemos sobre… bueno, el indicador si lo cogemos por el alza o de los salarios, o de, eso, de la inflación".

A ver, un poco de lío sí se ha dicho.

La parte contratante de la primera parte 😂😂😂 pic.twitter.com/SZd93K7lIA — Mariló Narváez/❤ (@MariloNarvaez) May 25, 2022

El titánico esfuerzo de Ayuso intentando responder a Alsina ha traído mucha cola en las redes.

Lo he querido recortar para que entrase en un solo Twit, pero es que no tiene desperdicio…

👉 Aquí Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid.

Los madrileños y madrileñas nos merecemos algo mejor…🤦‍♀️ pic.twitter.com/CQAyln72fc — José L./❤ (@jlseto) May 25, 2022

Una de EGB se explicaria mejor. pic.twitter.com/1NUlSEQp4i — Graciela Rodríguez/❤ (@mariaro02308418) May 25, 2022

La sacas del insulto y la mamarrachada y Ayuso no es nada. https://t.co/FDRXUieHNm — Hugo Martínez Abarca🚲 🌻🇪🇺 (@hugomabarca) May 27, 2022

Cuando tu programa es un papel en blanco pasan estas cosas. https://t.co/DW44AIHDgG — Cricri (@buttercri) May 26, 2022

No sabe si deflactar con el IPC y la inflación. Verás cuando le digan que es lo mismo. El día de esa clase de economía básica en la carrera seguro que estaba en la taberna #IroniaON https://t.co/t6sTzxHttP — José Carlos Díez (@josecdiez) May 26, 2022

Será una deflactación en diferido. En forma, efectivamente, de simulación de deflactación. https://t.co/uxNjXqan2k — Oscar Puente (@oscar_puente_) May 27, 2022

Ridículo absoluto de Ayuso que no tiene ni idea de lo que están hablando.

Alsina no se ríe porque es de los suyos pero hasta trabajo le cuesta sacarla del atolladero sin carcajearse https://t.co/4Ov98s44Ck — Scarlett 🔻 (@Scarlett_GJ) May 26, 2022

Cómo disfruta Carlos Alsina sabiendo que Díaz Ayuso no tiene ni puta idea y que es una marioneta. https://t.co/1GT5EAhAex — Ivanjode (@Ivanjode) May 26, 2022

En fin, ¿para qué van a saber explicar las proclamas huecas si lo que quieren es eco? https://t.co/CUgywm4Tp4 — Juan Luis Cano (@juanluiscano) May 26, 2022

Esto es Ayuso sin Miguel Ángel Rodríguez soplándole en la oreja. https://t.co/8f1MfirdOe — AsilVestraOಠ (@Asil_Vestra0) May 26, 2022

He tenido que quitar el video de la vergüenza ajena que me estaba dando la señora. https://t.co/pGXcQX9oz7 — Señor Padre (@Sr__Padre) May 27, 2022