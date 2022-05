Por Christian González

Ya es viernes. Y hasta aquí el periodismo objetivo.

Llevo años en Twitter analizando el comportamiento de la gente y deduzco que os gustan más los viernes que, por ejemplo, los lunes. — Miguel Ángel (@tiocondena) February 26, 2021

Venga, a aprovechar el finde y el buen tiempo para disfrutar y comer al aire libre.

¿Que vas hacer este fin de semana? YO: pic.twitter.com/mriLZmZ8yd — HUMOR CANALLA (@jcarlos2001) May 27, 2022

– CONSEJERO QUE SARPICA TENGA USTE CUIDAO CON LA PAELLA

– QUE TENGA CUIDAO ELLA CORMIGO JJJAJAAJ pic.twitter.com/V8nM2VKcYt — MALACARA (@malacarasev) May 24, 2022

Fuah, y menos de un mes para el veranito ¿eh?

Me he probado la ropa de verano y solo me está bien la toalla — Beatriz (@Taroa1) May 21, 2022

Vamos con la recopilación de los mejores análisis de las redes. Los chistes ya los han puesto otros.

No aceptar ser un trabajador pobre ahora es demagogia. pic.twitter.com/TY7mkiapLc — El Jueves (@eljueves) May 25, 2022

Tenemos muchas noticias por comentar, algunas incluso malas, tristes y preocupantes. Pero trataremos sobrellevarlas con humor, para haceros felices, nuestro único objetivo.

Me llega esto por Whatsapp, para que se nos quite un poco el disgusto. pic.twitter.com/czHOjB1Bb5 — Luis Endera (@Luis_Endera) May 26, 2022

La semana empezó con fuerza, con el rey Juan Carlos I en La Zarzuela y después volviendo a Abu Dabi. Todo ello sin problema ninguno porque ya no se investigan sus cositas. Ventajas de ser inviolable. Haber nacido monarca…

También nos llegó una malísima noticia de EEUU, el tiroteo en un colegio que ha dejado muchos niños y profesores muertos. Sí, otra vez.

Los datos de tiroteos en Estados Unidos ya se sitúan en niveles anteriores a la pandemia. — Anacleto Panceto (@Xuxipc) May 24, 2022

No acaban de dar con la clave, parece ser, para que esto no pase. Ya podría ser algo muy claro, muy a la vista de todos y que no hiciera mucho coeficiente intelectual para comprenderlo. Así se podría solucionar, supongo.

Mmm A ver… Lo pienso… AH,YA, POR LAS ARMAS https://t.co/VAcXyoNXVz — El Hematocrítico (@hematocritico) May 27, 2022

El puto sueño americano. pic.twitter.com/FOX7NETh4O — Me llaman Jimmy (@TirodeGraciah) May 24, 2022

A ver, quizá que EEUU sea el país con mayor circulación de armas del mundo pudiera tener algo que ver. Pero qué sabremos nosotros.

Hasta ahora han intentado hacer nada y no les ha funcionado.

¿Cómo es posible que si emoji sustituyó la pistola por una de agua 🔫, siga habiendo tiroteos? — Willyzas (@willyzas) May 26, 2022

Algunos están pensando en solucionarlo… con más armas. Un plan sin fisuras.

En Estados Unidos lo de vender armas para estar más seguros les está saliendo regular. — Dani Bordas (@DaniBordas) May 24, 2022

Que ya en las guarderías enseñen a los niños a usar armas para defenderse, NO VEO OTRA SOLUCIÓN. — Profeta Baruc (@Profeta_Baruc) May 25, 2022

Que no, que no es un chiste. Allí hay peña que dice que la solución es armar a los profesores.

Tiene la mirilla este como para pedir armas. pic.twitter.com/8ZMAF8Eo5A — George Kaplan (@GeorgeKplan) May 25, 2022

Para acabar con los tiroteos hemos intentado dar más armas a la gente. Ya no sabemos qué más hacer! pic.twitter.com/GxJgYZARBT — Bender El Que Ofende (@BenderOfuscado) May 25, 2022

Profesora de un colegio de Texas preparándose para empezar su jornada laboral. pic.twitter.com/4Epq222gU7 — Me llamo Mulo (@AbreCesar23) May 25, 2022

En EEUU están proponiendo armar a los profesores para evitar los tiroteos en los colegios. Apaguemos los incendios con gasolina. — Me llamo Mulo (@AbreCesar23) May 25, 2022

Que los que defienden la posesión de armas sean los mismos que se hacen llamar "Provida" es algo que tendríamos que mirar antes o después. — Bender El Que Ofende (@BenderOfuscado) May 25, 2022

Es que hay muchas armas allí. ¿eh?

La frase "¿dónde habré puesto el cargador?" Que aquí no genera duda alguna,en Estados Unidos resulta imprecisa. — Profeta Baruc (@Profeta_Baruc) December 18, 2012

Las armas las carga el diablo y en Estados Unidos se las venden a todo Dios. — Dios (@diostuitero) May 25, 2022

Menos mal que aquí nadie piensa así…

Se ha quedado buena mañana para recordar esta gilipollez de Vox: llenar España de zumbados con pistolas. Tras la matanza en EEUU, hoy no hablarán mucho del tema. pic.twitter.com/EyueVpkReX — gerardo tecé (@gerardotc) May 25, 2022

Cuando pasan cosas como lo de Texas, no está de más recordar que VOX comparte ideario con gente como Asociación Nacional del Rifle. — Bender El Que Ofende (@BenderOfuscado) May 25, 2022

Muchas cosas nos han llegado desde la derecha de este país. Ayuso, Abascal, Macarena Alona… no paran. Empezamos con una bastante curiosa: el Supremo ha imputado a Alberto Casero por varios contratos irregulares en su etapa como alcalde de Trujillo. Sí hombre, Casero, el de la reforma laboral, que confundió el no con el sí.

– ¿Cómo se declara el acusado?

– …

– Señor Casero, responda.

– ¿Y si me equivoco? pic.twitter.com/CGHfWGwpxi — CELESSON (@chemapizca) May 27, 2022

A ver si todo es otra confusión…

Normal, si firmaba contratos como votaba en el Congreso… pic.twitter.com/1kULyVSiTg — Juan Maclein (@JuanMaclein) May 27, 2022

No, porque a veces las cosas no son lo que parecen…

ALERTA SPOILER: Los microbiólogos son gente de tamaño normal. Ya, a mi también me decepcionó. — Txapu (@txapulincolorid) May 27, 2022

La última afrenta del Gobierno para muchos en las redes es la ley del 'Solo sí es sí'. Que viene a hacer que el consentimiento sea clave clave para juzgar los delitos sexuales y garantiza una atención integral a las víctimas. Madre mía, que locura…

-Ahora solo puedo follar si la mujer me dice que sí. ¡Hay que joderse!

-Antes también, José Manuel. — Cricri (@buttercri) May 27, 2022

Madre mía; el gobierno socialcomunista ha aprobado que para que mantengas relaciones con una mujer esta tiene que estar de acuerdo. Ande iremos a parar… — Anacleto Panceto (@Xuxipc) May 26, 2022

No faltan los que están poniendo el grito en el cielo desde sus cuentas con banderita.

Algo que da muchísima tranquilidad.

Los tipos preocupados por el consentimiento, ¿qué vida sexual tienen? — Jorge Dioni López (@jorgedioni) May 27, 2022

La ultraderecha ha hecho lo de siempre, tomándoselo tan poco en serio como nos toman a los ciudadanos y buscando crispar. En esta ocasión ha salido una de sus diputadas y ha dicho que echa de menos los piropos por la calle, que eran "muestras de admiración e ingenio popular". Claro.

¿A qué mujer no le gusta que un desconocido le diga que le va a hacer un traje de saliva? — Mónica (@camomilawhite) May 27, 2022

Y Vox sigue mostrando poco a poco su verdadera cara. Esta semana vimos cómo el vicepresidente de Castilla y León gracias al PP decía a una procuradora con discapacidad que la iba a tratar "como si fuera una persona como las demás". Muchas gracias, Mañueco, por traernos a gente así.

"Si en una mesa hay un nazi y diez personas que lo respetan, en esa mesa hay once nazis…" Refrán alemán. pic.twitter.com/Ox0A7gkwrg — Protestona ۞ (@protestona1) May 25, 2022

Macarena Olona, por su parte, sigue con el victimismo de lo del padrón. Ahora ella misma se hace llamar Macarena de Salobreña. Son una maldita caricatura.

Macarena Olona se llama a sí misma Macarena de Salobreña. ¿Por qué no? Abascal se pone camisetas del ejército y se escaqueó de ir a la mili. — gerardo tecé (@gerardotc) May 25, 2022

Andaluces, fijaos en lo de Castilla y León, luego no digáis que no sabíais.

En Andalucia pueden estar tranquilos: le derecha y ultraderecha van a tratar a los discapacitados como si fueran personas normales. — Anacleto Panceto (@Xuxipc) May 25, 2022

Devuélvele el bigote a Macarena, venga! pic.twitter.com/oGhyh4dxSb — Sara Vegas Martín (@sara_vmartin) May 25, 2022

La ultraderecha, siempre aportando a la sociedad.

Antes, cuando decías buenos días en el portal, siempre había un vecino maleducado que no respondía. Ahora el maleducado te responde insultando, porque darse los buenos días es una imposición de la dictadura progre. Y esta sería la gran aportación de Vox a nuestra sociedad. — gerardo tecé (@gerardotc) May 26, 2022

LO ESTÁS VIENDO, LO ESTÁS RIENDO (LOS TUITS ABSURDOS DEL DÍA)

Lo bueno de fracasar es que no tienes que sacar discos de grandes éxitos. — Rafa (@SiMeLaTarareas) May 26, 2022

No promete nada la versión española de Transformers… pic.twitter.com/wmdANigy8n — AzulWorow (@AzulWorow) August 18, 2020

Cuando muere un empleado de la pepsi. pic.twitter.com/5XH18iGjwQ — Adolf Hipster 🇺🇦 (@adolfs_hipster) May 27, 2022

Lo importante en la vida es dejar huella pic.twitter.com/SLanmE0QXw — HUMOR CANALLA (@jcarlos2001) May 27, 2022

—Eres la mujer de mi vida, Condensación.

—Rocío.

—Eso. — Hannibal Lecter  (@Doc_Hannibal) May 26, 2022

–¿A qué le gustaría dedicarse?

–Siempre quise ser espía, pero soy disléxica. pic.twitter.com/4qKWhwFrGF — Clint Piticlint (@ClintPiticlint) May 25, 2022

No, en mi casa eso eran almejas a la marinera. https://t.co/1BHoLGsENK — Miguel Ángel (@tiocondena) May 26, 2022

La cuchara cuando el helado está muy duro pic.twitter.com/VRs4FlZNa4 — Me Parthor Culo (@me_parthor) May 26, 2022

¿Qué significa cuando se enciende esta luz? pic.twitter.com/Gdq6Ip1M02 — 🇪🇸Quarters🇨🇦🇧🇷🇦🇪🇹🇷🇯🇵🇰🇷🇻🇳🇮🇶 (@Quarter04232136) May 24, 2022