"¿Por qué esto ocurre solo en América?". Una sola pregunta del periodista de la cadena británica Sky News Mark Stone sirve para desmontar al senador estadounidense Ted Cruz. Y es solo la primera de una batería de cuestiones orientadas en el mismo sentido.

Todo comenzó cuando el informador le interrogó sobre si, tras el tiroteo en Texas, era el momento de reformar la normativa sobre las armas en Estados Unidos. El político intenta irse por las ramas y Stone insiste una y otra vez hasta que Cruz, visiblemente enfadado, responde atacando: "Deja de ser un propagandista".

US Senator Ted Cruz walks away from @Stone_SkyNews after being asked if "this is the moment to reform gun laws" https://t.co/d2oBaP4KvW #TedCruz #America #Texasshooting #gunlaws pic.twitter.com/gL4TYeg04t

Las redes no han dudado en alabar su buen hacer periodístico.

