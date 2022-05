Monedero va de compras en Bogotá y al parecer es noticia: "A esta 'periodista' deberían darle el Pulitzer. ¡Qué notición!"

Parece broma, pero no lo es. Una periodista venezolana publicó un tuit denunciando que Juan Carlos Monedero se encontraba de compras en un centro comercial de Bogotá (Colombia).

"El comunista español del partido Podemos" sale en la imagen con una bolsita de tela y revisando su móvil. Esto es suficiente para denunciar la situación. No sabíamos que tenía prohibida la entrada a los centros comerciales, si estuviese en una batalla de rap entenderíamos el alarmismo.

Para la autora del tuit no es compatible la ideología de Monedero con que se gaste el dinero que ha ganado trabajando en lo quiera. Qué desfachatez.

"Comprando de lo lindo", dice. Viendo la bolsa que lleva no parece que haya comprado gran cosa. Y aunque lo hubiera hecho, tampoco pasa nada.

No es la primera vez que Monedero se encuentra en estas tesituras. Una vez tuvo la cara dura de comer en un restaurante caro y estuvo recluido en el gulag de Público durante una semana. O cómo olvidar aquella vez que usó el metro.

Una vez más, lo mejor de esta 'noticia' son los tuiteros, que con sus respuestas han hecho que valga la pena que exista semejante tuit.

