Por Tremending

Rosa Benito, colaboradora habitual del cotilleo en varios programas de Telecinco, hizo gala en uno de ellos, en concreto en Ya es mediodía, conducido por Sonsoles Ónega, de su más rancio españolismo. Benito y el resto de colaboradores de la sección Fresh del programa comentaban la boda de una influencer en la localidad alicantina de Xàbia. En ese momento, y cogiendo por sorpresa a todos, Benito mostró su más profunda indignación: "¡Pero mira, ya basta!¡Que Xàbia ni que Xàbia, ha sido Játiva de toda la vida! ¡Es que ya está bien de cambiarle los nombres a los sitios! Ahora a todo hay que ponerle una x donde hay una j". "¿Y Sanxenxo como lo dices, Sanjenjo?", le preguntaba entonces una incrédula Sonsoles Ónega. "¡Sanjenjo de toda la vida!", sostenía con un punto de indignación Rosa Benito.

Benito no se bajó del burro cuando le recordaron que en España se hablan también otras lenguas cooficiales. Y eso a pesar de que, según contó la propia Benito, su abuela le hablaba en valenciano: "Yo soy de Alicante, ahora le llaman Alacant, y se le ha llamado Jávea de toda la vida. ¡Es que diciendo eso la gente no va ni a saber que estamos hablando de un sitio de España! Mi abuela me ha hablado toda la vida en valenciano, que hasta venían mis amigas y le tenía que decir que no les hablase así porque no la entendían. Al final terminaba hablando castellano".

A partir de ahí, se generó un debate entre los colaboradores de la mesa que comentaba la actualidad del corazón. Sonsoles Ónega llegó a proponer que en el programa había que unificar criterios y referirse a las localidades siempre de la misma forma o bien en castellano o bien en la lengua cooficial. Vean el momento.

Relacionada



Una youtuber en tu lengua materna: la importancia de visibilizar las lenguas minorizadas en las redes sociales

A Rosa Benito no le gustan las lenguas cooficiales de España, y la propuesta de Sonsoles Ónega tampoco tiene mucho sentido. pic.twitter.com/EbmL6C4KHF — Miguel A. Rodríguez (@MiguelARodri) May 30, 2022

Como podrán suponer, la legión tuitera ha reaccionado en las redes sociales a las palabras de Benito. No han sido elogios precisamente lo que ha recibido la colaboradora de Telecinco. Sobre todo de los tuiteros que hablan catalán, valenciano, gallego o euskera, esas lenguas que enriquecen el acervo cultural del país, aunque a algunos les pese.

Si nosaltres no defenem la nostra llengua no se qui ho farà✌🏻 https://t.co/TD2C8tOWqF — 💫 (@isisssssssss_) May 31, 2022

Rosa Benito o como quedar como una ridícula ignorante sin respeto a las diferentes culturas y lenguas de tu país. https://t.co/YQGgIPNqNV — Perséfone  (@Persefoneoflove) May 31, 2022

Jávea de toda la vida. Igual que la monarquía y los toros, pa toda la vida.#vingahomevinga pic.twitter.com/blXemLsLLb — Alexis Marí. (@AlexisMariM) May 30, 2022

"Jávea de toda la vida" Si bueno, si trobes la Jjjjjj dels collons m'avises https://t.co/7sGfW902Cp pic.twitter.com/f2HG5rRFHo — αrnοοl😈 (@arnoresiavant) May 30, 2022

Cuando alguien razone con "como toda la vida", ponte a temblar y prepárate para la paletada de turno. https://t.co/3t8Q73vz2x — Marcos Morcillo 🍏🔻 (@marcos_morcillo) May 30, 2022

@yaesmediodiatv Nadie pone freno a incultura de Rosa Benito — susana salazar garci (@EnrdadosMcD) May 30, 2022