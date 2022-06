Mick Jagger hace turismo por Madrid y Almeida no pierde la oportunidad de hacerle la pelota: "Ya no vuelve"

Las estrellas del rock también hacen turismo. Y aunque Mick Jagger sea una leyenda, no quita que sea un señor mayor. Por lo que hace turismo como un señor mayor.

Enjoying lots of what Madrid has to offer, from fallen angels to Flamenco! pic.twitter.com/43MBFkic54

El artista aprovechó su concierto en Madrid para recorrer la ciudad. Su visita no pasó desapercibida y atrajo mucho la atención, y si a alguien le gusta la atención es al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida.

Welcome to the absolute best city on earth!

Madrilians are looking forward to the concert, hope you guys are as excited for Madrid!

