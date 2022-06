Se convierte en la madre de Twitter con el mensaje a su hija tras pedirle cita para hacerse las uñas y su reacción posterior a la fama

Sobre la similitud entre todas las madres del mundo se han escrito millones de cosas y ya se ha llegado a la conclusión de que debe existir algún tipo de acuerdo común que nos estamos perdiendo.

Lo mismo con padres, abuelos y abuelas. Aunque si algo comparten padres y madres es que no controlan los códigos de las redes sociales. Pueden llegar a dominar la aplicación, pero no manejan el subtexto.

La prueba de esto es el tuit de una chica cuya madre tenía que sacarle una cita para hacerse las uñas. La chica le dijo a su madre: "El 1 miércoles, no". Pero lo hizo en mensajes separados.

Esto provocó que la madre sacara la cita, efectivamente, para el miércoles día 1. La mujer, con toda su buena intención, habrá visto el mensaje con la fecha y se habrá quedado con la copla de que ese era el día bueno.

Pero esta historia no se queda aquí. La hija compartió la conversación en su cuenta de Twitter y se volvió viral, por lo que fue a contárselo a su madre.

La madre, siendo más madre que nunca, respondió con un "vale" al hecho de hacerse famosa y con un emocionado "bien" a los más de 13.000 me gustas que recibió.

Los tuiteros vieron a sus propias madres reflejadas en la mamá de Twitter, que ahora tiene más de 100.000 hijos.

seguro se confundió porque le puso en un mensaje "el miércoles 1", y abajo el no. las madres no entienden la dinámica de los mensajes cortados sean muy cuidadosos ahre https://t.co/DS65nuExVr

looool como cuando mi madre tuvo q cogerme unos horarios del conser y le dije: no me apuntes con Vicente y al llegar a casa me dice te he apuntado con un tal Vicente…. q me meo https://t.co/d3zyzA1ft2

— malu (@malusaxoqnosexo) May 26, 2022