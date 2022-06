Las reacciones de los tuiteros a un nuevo tiroteo en Estados Unidos: "El país de la libertad"

Un nuevo tiroteo ha tenido lugar en Estados Unidos. Esta vez en un hospital de Tulsa (Oklahoma). Es el cuarto en dos semanas y los tuiteros empiezan a sentirse en el Día de la Marmota.

La reciente oleada de tiroteos hace preguntarse a los tuiteros cuál será la solución para evitarlos. Como parece que regular el uso de las armas no es una opción, empiezan a aparecer soluciones creativas.

Como pasó en los colegios, ahora proponen armar al personal médico ya que ante la amenaza de las armas, qué mejor que más armas.

Muchos ya han abrazado como un hábito que esto ocurra. Que la gente empiece a acostumbrarse leer noticias sobre tiroteos en Estados Unidos no es buena señal. Porque indica que no se están tomando medidas efectivas y porque al final se acabarán insensibilizando por acumulación.

Otra de las críticas más comunes es que algunos se preguntan cómo se permite a Estados Unidos liderar la seguridad global cuando no están pudiendo salvar las vidas de sus propios habitantes.

Las críticas a la gestión de esta situación no paran de sucederse, con cierto tono de resignación por parte de los tuiteros.

