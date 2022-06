¡Viernes!

Vamos ya con un repaso a lo mejor de la locura tuitera. Siempre sorprendente y aleatoria.

Celebrando una buena época: calorcito y festivales.

Un tipo por la calle me ha preguntado si soy el último para la cola de la cerveza en el primavera sound. Y vivo en Alicante.

Empezamos con algo curioso. Los Rolling Stones han estado en Madrid dando un concierto. Y además también estuvieron unos días por aquí de turisteo y cañas. Una tradición muy inglesa.

En su caso, mucho más llamativo, claro.

Me apuesto un brazo que la conversación de los que están en la puerta del bar es "Ya, si de verdad fuese Mick Jagger iba a estar aquí de cervecitas… Es que tienes unas cosas, Mari Carmen…" pic.twitter.com/U998kBGFNV

Hay que ver qué energía en el escenario a su edad. Los tíos son eternos. Casi casi como…

Y, bueno, ya entramos en junio. Estamos a día 3 concretamente. Más o menos a un par de días de que se acabe el sueldo del mes.

-¿A como está el gasoil?

-2'022.

-Si, este año.

-No me has entendido.

