No sabemos cómo definirlo, si como un gran zasca o que simplemente le ha puesto en su sitio. En cualquier caso, lo cierto es que Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, ha dado una durísima réplica a Alberto Núñez Feijóo después de que el líder del PP acusara al Gobierno de "maquillar" las cifras del paro que se publicaron este pasado jueves. Unos datos bastante buenos, por cierto: por primera vez desde noviembre de 2008 el número de parados se sitúa por debajo de los tres millones. No sólo hay más gente trabajando, sino que además se han disparado los contratos indefinidos.

Buenas noticias que para Feijóo no lo son tanto. El líder del PP celebró los buenos datos del paro, aunque lo hizo con la boca muy pequeña: dijo que se "maquillan" las cifras porque lo que antes era un contrato temporal ahora es un fijo discontinuo y "no computa en el paro". A su entender, "cuando se maquilla la estadística, es difícil hacer comparaciones". "Lo que se ha hecho es una precariedad indefinida", enfatizó Feijóo en una entrevista en Onda Cero, para concluir, según sus propios datos, que más de 750.000 personas que antes eran temporales, ahora son fijos discontinuos.

Pruebas de eso, pocas. Yolanda Díaz no pudo resistirse a responder a Feijóo. Y lo hizo con contundencia como hacía con Teodoro García Egea (¿se acuerdan?) durante una intervención en el Congreso. Estas son sus palabras: "Tiene un problema grave, porque es jurista el señor Feijóo, y ha gobernado 13 años una comunidad autónoma (Galicia), y que no sepa comprender lo que es un fijo-discontinuo. Es una aberración y no está preparado para gobernar". Se puede decir más alto, pero no más claro.

Yolanda Díaz cree que Feijóo no está preparado para gobernar.#expansioncom pic.twitter.com/BXKuRcwI6I — expansioncom (@expansioncom) June 2, 2022

La legión tuitera también ha reaccionado a este duelo entre gallegos. Aquí les dejamos algunas.

🔴 Wyoming analiza el enfrentamiento entre Alberto Núñez Feijóo y Yolanda Díaz por los datos del paro "No veíamos un enfrentamiento así entre gallegos desde el último derbi Celta-Dépor". ▶ #elintermedio en directo: https://t.co/C9vD2iZdkJ pic.twitter.com/viu0UTVT6k — El Intermedio (@El_Intermedio) June 2, 2022

No soy muy fan de Yolanda Díaz pero tengo que reconocer que ha estado sembrada diciéndole a @NunezFeijoo que no tiene ni idea del mercado de trabajo y no está preparado para gobernar. — Sara Martin /#Yoapoyoalgobierno ❤️🇪🇸 (@Saramurcia) June 2, 2022

Feijóo miente sobre la cifra de paro a sabiendas de que Alsina no le rectificará. Cuando le corrige Yolanda Díaz minutos más tarde, el gallego también sabe que los informativos de Atresmedia no se harán eco de la ignorancia o malicia del presidente del PP que humilló a Casado. — Jose Solano (@Chancams) June 2, 2022

El contrato de Fijo discontinuo existe desde hace 21 años, y siempre ha contado para reducir el dato de paro @NunezFeijoo.

¿Maquillaje? El que te están dando los medios para que parezcas moderado y fingir que no mientes más que hablas.

Gracias @Yolanda_Diaz_ pic.twitter.com/DxIIGk1fNd — MeRioEmosido (@MeRioEmosido) June 2, 2022

La hostia que le ha dado hoy Yolanda Díaz a Feijoo puede hacer historia. — LOPEZ (@josele1044) June 2, 2022