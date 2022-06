Críticas en Twitter por el nombramiento de Almeida de un joven sin experiencia para un puesto con un sueldo de más de 50.000 euros

Imagen de un tuit de Fonsi Loaiza. - Twitter

Por Tremending

En noviembre de 2020 se emitió en TVE la décima entrega del programa Quién educa a quién, capitaneado por Mamen Asencio. La edición estuvo dedicada a hablar sobre la futura ley de educación y las políticas que eran necesarias a la hora de abordar, sobre todo, la educación pública.

Entre los tertulianos, estaba presente la periodista de derechas Isabel San Sebastián, que nunca ha escondido sus simpatías por el Partido Popular. Y, entre el público, un joven espontáneo, que advertía de los supuestos "peligros" del independentismo para el castellano, tampoco ha disimulado su trayectoria, en su caso, dentro de la propia formación.

En un momento que está tan de moda hablar de la meritocracia, Rubén Gil Martín, con tan solo 22 años, se embolsará cada año más de 50.000 euros tras ser nombrado asesor en el Ayuntamiento de Almeida. Un gran ejemplo de emprendimiento si no fuera porque, tras haber estudiado en un colegio irlandés y posteriormente en un colegio privado y católico de Madrid, ha conseguido un puesto de estas características sin apenas experiencia, tal y como consta en su LinkedIn.

Lo hicieron pasar por espontáneo. El PP y sus tramas. 57.000 euros "pá la saca"pic.twitter.com/8yHhTWu41N — Fonsi Loaiza (@FonsiLoaiza) June 4, 2022

Pero la joya de la corona en esta historia de "meritocracia" es que es secretario general de Nuevas Generaciones del PP en Chamberí. Tampoco ha ocultado sus ideas antiabortistas. "Es horrible que ese utilice de una forma eugenésica ese instrumento como es el aborto", manifestó en un vídeo que compartió en su cuenta de Twitter.



Los usuarios de Twitter no han dudado en comentar "la jugada" del joven que aseguraba que en Catalunya, en Euskadi y en el País Valencià estaba en riesgo el español. "Tú en Catalunya vas a un establecimiento, hablas castellano y no te atienden", afirmó sin despeinarse. Y, claro, los tuiteros no han podido contenerse.

Obviamente lo que dice de lo de que no te atienden en castellano ES FALSO yo soy catalán y entro a las tiendas hablando catalán o castellano como en ese momento me sale de mis cojones catalanes y te atienden igual. — 𝕋𝕠𝕥𝕤𝕦𝕟𝕚𝕥𝕤𝕗𝕖𝕞𝕗𝕠𝕣ç𝕒🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (@yofuilibero) June 4, 2022

"El castellano esta perdido y hay que defenderlo y cuidarlo … porque es una lengua que hablan más de 400 MILLONES de personas." 🤦🏽‍♂️#Libertad_de_expresión pic.twitter.com/OOtropXK09 — Cesar Fonseca (@Cesar_Opinions) June 4, 2022

Se acuerda de Cataluña, pais vasco y comunidad valenciana. Y Galicia ??? — del facherio no me fio (@00jcnl) June 4, 2022

Soy de Murcia no hablo catalán pero voy mucho por Catalunya ..nunca ..repito nunca me han contestado en catalán en cuanto se han percatado de que yo no lo hablaba ..estos mentirosos profesionales nos salen muy caros a todos los españoles incluidos catalanes..basta ya de fascistas — Pepe ruiz 🏳️‍🌈🇪🇸 Español rojo como el que mas (@Pepelomas140665) June 4, 2022

Me voy a urgencias corriendo porque me ha dado un brote grave de urticaria. — raquel ☻ (@__rakelgarcia__) June 4, 2022

Intentan convertir una mentira en una verdad… — TxaviCorrea (@TxaviCorrea66) June 4, 2022

El PP y sus tramas Otro ejemplohttps://t.co/kU0njRws01 — yolanda🖤🇪🇸 #2metrosY 😷😷 (@yolanda_anr1) June 4, 2022