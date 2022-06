La respuesta de Jordi Évole al discurso del Obispo de Huelva: "Es un genio el que haya hecho este spot para despertar el voto de la izquierda en Andalucía"

La campaña electoral en Andalucía está siendo uno de los temas más comentados por las redes. Más allá de los clásicos actos o algún que otro insulto, lo que ha llamado la atención es que el Obispo de Huelva entrase en campaña en la televisión pública.

Dura dos minutos. Y no creo que sirva de nada. Pero es un genio el que haya hecho este spot para despertar el voto de la izquierda en Andalucía. Adóptenlo como espacio electoral gratuito. Lo tiene todo. pic.twitter.com/JX5OjKcWex

Santiago Gómez Sierra pronunciaba su homilía durante el Rocío, retransmitida en Canal Sur, cuando decidió aprovechar la oportunidad para instar a los andaluces que tengan en cuenta "las afinidades o incompatibilidades de nuestros principios morales" a la hora de votar. Aunque Jordi Évole ha optado por verle el lado positivo.

El periodista ha aprovechado el discurso para reutilizarlo como llamado al voto de la izquierda. Y es que ha considerado un "genio" al que se le haya ocurrido reapropiárselo para darle al vuelta a su objetivo inicial.

Si bien el obispo en ningún momento apela directamente al voto a la derecha, enumeró una serie de ideas similares a algunas que defienden los partidos de la derecha y la ultraderecha, aunque no todas.

Por lo que para que nos entendamos, el obispo en ningún momento ha dicho a nadie que sea del Real Madrid, pero ha dejado caer que los valores cristianos son más afines a los equipos con 14 Champions League.

El discurso ha generado todo tipo de críticas, ya no sólo a las palabras del obispo, sino a la televisión pública de Andalucía por emitirlo.

