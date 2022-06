El PSOE se ha unido a la derecha y ha tumbado en el Congreso la propuesta de Unidas Podemos de crear un impuesto para las grandes fortunas. Esta proposición de ley preveía la creación de un impuesto para aquellos y aquellas que tengan más de 10 millones de euros, con ocho tramos y tipos marginales de entre el 3,6% y el 5%. La formación morada pretendía complementar así el impuesto de patrimonio. Sin embargo, el PSOE ha dicho que nada de nada, que el impuesto a los ricos no sale adelante.

Este es el resultado de la votación del impuesto a las grandes fortunasde más de 10M

✅ UNIDAS PODEMOS SÍ

❌ PSOE NO

❌ PP NO

❌ VOX NO

❌ CIUDADANOS NO

❌ PNV NO

PERO las grandes fortunas no deberían elegir, DEBERÍAN PAGAR. #ImpuestoALosRicos💰 pic.twitter.com/QvjmNoLsQO

— Podemos Alcorcón (@PodemosAlcorcon) June 7, 2022