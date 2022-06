Por Tremending

En la gestión como en la vida, cuando surge un problema grave hay dos opciones, coger el toro por los cuernos y tratar de solucionarlo o intentar engañarte a ti mismo o a los demás y hacer como que no pasa nada. Optar por la segunda solución no suele ser lo mejor. Bueno, salvo que no quieras resolver el problema, claro, que esa es otra posibilidad.

Esta semana hemos conocido que la Comunidad de Madrid presidida por Isabel Díaz Ayuso, ha creado un Procedimiento de actuación ante la ausencia de médico de familia en un centro de salud. El título ya lo dice todo. El documento al que ha tenido acceso Europa Press reconoce que faltan médicos de familia en Madrid y opta por solucionarlo cargando con más responsabilidades a las enfermeras ante la falta de médicos en los centros de salud. O dicho de otro modo…

No lo solucionan, lo protocolizan. pic.twitter.com/danp0VEn2m — Alejandra Jacinto (@AleJacintoUrang) June 6, 2022

El texto incluso recoge que en el caso de que no haya médicos de familia se comunicará a la dirección asistencial y la enfermera en cuestión responderá a la situación adecuándola "a la gravedad" de la misma. O que en casos de urgencias o emergencias la "unidad de atención al usuario" solicitará al Summa la "asistencia urgente".

De los creadores del aeropuerto sin aviones, ahora llega el centro de salud sin médicos. Protocolo nuevo de la Comunidad de Madrid para ver cómo actuar en los centros en los que no haya médicos (por bajas, vacaciones, etc.). Aquí contado por @RadioMadrid https://t.co/sHuRHqFSEq pic.twitter.com/y0ArzBsiev — Javier Padilla (@javierpadillab) June 6, 2022

Un protocolo que desprotege a la población, sobrecarga a otras categorías profesionales y expone a administrativxs a quienes tienen en una condiciones deplorables mientras les exigen más y más. — Javier Padilla (@javierpadillab) June 6, 2022

El año pasado amenazaron con cerrar centros de salud en verano, y ante el revuelo montado han debido de pensar que es mejor esta otra estrategia. — Javier Padilla (@javierpadillab) June 6, 2022

Todo esto podría parecer improvisación pero atendiendo a los precedentes, parece más bien una estrategia. Si le damos un poco a la memoria recordaremos cómo Ayuso fue la primera que con la pandemia del coronavitus pasó la patata caliente a los ciudadanos apostando por el autodiagnóstico. Lejos de avergonzarse, lo resumió incluso con un eufemismo como un piano: "El gran hospital de Madrid está en los domicilios de los madrileños", aseguró. Sus palabras provocaron tantas risas como preocupación. Por no hablar de las colas de espera para las citas médicas…

El nuevo protocolo para los centros de salud de la Comunidad de Madrid ha dejado cientos de comentarios en las redes.

La Comunidad de Madrid ha sacado un protocolo para cuando vayas al centro de salud de urgencias y no haya médico.

(Me parece alucinante que se planteen esto) pic.twitter.com/UwGKozqQSw — ★Antidoto★ 🔻 (@Yo_Soy_Asin) June 6, 2022

👉🏻 Primero el @ppmadrid cerró las Urgencias.

👉🏻 Luego recortó horarios y provocó fuertes demoras en citas presenciales At.Primaria

👉🏻 Ahora normalizan Centros de Salud SIN Médicos. O reaccionamos o Madrid necesitará pronto un Protocolo para cuando se quede sin Sanidad Publica. pic.twitter.com/96jzjMk4uc — Carlos Moreno Vinués 🇪🇸🌹 (@MorenoVinues) June 6, 2022

Otro protocolo de vergüenza. Los soportes de Ayuso no tienen perdón, no tienen. Hablamos de la salud y la vida.

…

Madrid carga de responsabilidad a las enfermeras y administrativos ante la ausencia de médicos en verano https://t.co/vgsXrNUsUt vía @La_SER — Rosa María Artal (@rosamariaartal) June 7, 2022

Andaluces/zas, vengo del futuro a contaros qué pasara con nuestro sistema público de salud si nos sigue gobernando la derecha con el apoyo de la ultraderecha. https://t.co/hwZxIHJGWN — Sara Martínez Ballesteros 🌻🚲 (@saramarba) June 6, 2022

Podrían resumir el protocolo con un "váyase a la sanidad privada" que es básicamente lo que buscan las políticas de derecha. Hacer negocio con nuestra salud. — Xabi Marrero (@XabiMarrero) June 6, 2022

La vergüenza hace tiempo que desapareció en la CAM. Solo hay que oír a su presidenta. — Martín Piedrahita Bariloche (@MPBariloche) June 7, 2022

Puro terrorismo sanitario. Un saludo afectuoso. Sé feliz — Ángel Bravo (@ngelitobravo1) June 7, 2022

Qué bonita es la libertad… — Juan Carlos (@juancarlosblog) June 7, 2022

Ayuso ha tenido cuajo suficiente para establecer un protocolo de actuación en el caso (cada vez más frecuente en Madrid) de que vayas a tu centro de salud y esté cerrado o no haya médico de familia en ese momento.

¡A-CO-JO-NAN-TE! — MARIANO RAJOY FAKE (@marianofake) June 7, 2022

Precuela de "Hospital Sin Quirófanos", protagonizada por @IdiazAyuso — Danivk (@Danivk_TLM) June 6, 2022