El presentador de 'Deportes Antena 3' señala a Iñigo Martínez por remangarse la camiseta de España y le llueven las críticas: "Entrena y juega siempre así"

Por Tremending

Parecía que con la retirada de Gerard Piqué de la selección española las polémicas absurdas sobre el independentismo y la falta de amor por España de los jugadores de la selección de fútbol se habían acabado.

Y que el vizcaíno Iñigo Martínez se doble la manga con la Selección para que no se vea la bandera de España. Pero ¿aún seguimos así? Y que no me diga que es sin querer. pic.twitter.com/75OdFXg1hZ — Javier Alba (@JavierAlbaTV) June 5, 2022

El presentador de los deportes de Antena 3, Javier Alba, rebuscó y rebuscó hasta que encontró la exclusiva del siglo. Iñigo Martínez, jugador vizcaíno del Athletic Club, se remangó la camiseta "para que no se vea la bandera de España".

Entrena y juega siempre así, deja de buscar polémicas y de hacer el ridículo.

La edad de oro del periodismo https://t.co/zQQNzPIJV0 pic.twitter.com/Shmdtygmab — Mancuer (@Mancuer91) June 6, 2022

Rápidamente, los tuiteros le señalaron que es una práctica habitual que realiza el jugador. Se remanga las camisetas para entrenar y jugar, en España y en su club. Y como rectificar es de sabios, el periodista se mantuvo en sus trece.

Qué cansancio. Me parto con algunos de vosotros. Para empezar Iñigo es vizcaíno y yo catalán, de Barcelona. ¿Pasa algo? Y lo de la manga, lo puede hacer las veces que quiera, pero sabe perfectamente que está tapando la bandera de España. Y ya no voy seguir más con esto. ¿OK? — Javier Alba (@JavierAlbaTV) June 5, 2022

A pesar de que no había polémica alguna. Que jugar y representar a España, aún con la camiseta remangada, no era suficiente prueba de compromiso, el presentador seguía empecinado en que el jugador "sabe perfectamente que está tapando la bandera de España". Y como todo periodista ávido de un debate sano, concluyó: "Y ya no voy seguir más con esto. ¿Ok?".

Se entiende su preocupación. Estará pensando que sus compañeros no le van a reconocer en el campo por remangarse y tapar la bandera. Si los jugadores de España no ven la bandera de España, se van a confundir y pensarán que es un rival.

Luego cuando los futbolistas se cansan de las polémicas y no quieren seguir yendo a la selección, se habla de su falta de compromiso y no de los debates absurdos que les quitan las ganas de volver.

Y si te fijas bien bien, la marca de sudor forma el mapa de Euskal Herria en un claro guiño a los presos etarras. — 🔻 𝕽𝖔𝖇𝖊_𝕾𝖕𝖎𝖊𝖗𝖗𝖊 🇨🇺 🇪🇭 (@Robe_SanBlas) June 5, 2022

Aquí las tiene remangadas para que no se vea la bandera de Santurce https://t.co/BexGz8oyf0 pic.twitter.com/Z9Qyv4ImGN — PortalBetis (@portalbetis) June 6, 2022

Que la realidad no te estropee un buen tuit. https://t.co/ebvrtkC0NZ pic.twitter.com/elm3Fo59un — Pontxolo (@AlfonsoGomezAg) June 6, 2022

Le han explicado mil veces que Íñigo se dobla las mangas hasta para entrenar y, aún y todo, Javier no borra el tuit, porque Javier sabe que como buen periodista-2022 vale mucho más una mentira que una rectificación. Ánimo, dignificas la profesión. https://t.co/dg2QCxmCCG — Juanjo Acobi (@Juanjo_Acobi) June 6, 2022

Es para sujetar mejor el tabaco, que si no se cae. https://t.co/VhVZGb3kzH — 🇺🇦 Javi 💙💛 (LLNSN) (@Javi06500024) June 7, 2022

Le han demostrado con cientos de fotos, que Íñigo Martínez SIEMPRE juega con las mangas así, pero le da lo mismo. Su propósito no es el de informar como periodista que es, su única misión es enmerdar, que para eso es trabajador de Antena 3. https://t.co/Krhjro0JqR — Joakinito (@JaCtuPoenitens) June 7, 2022

¿No estáis hartos de estas personas que buscan crispación social? Este tipo suelta su mierda, se le hace ver que no es cierto, y en lugar de pedir disculpas se viene arriba con soberbia. Ojalá @InigoMartinez respondiéndole como se merece y @atresmediacom dándole un toquecito. https://t.co/uBu2rFMn73 — Cristian Mas (@CristianMas86) June 7, 2022

Imagínate ser periodista y creerte que estas sacando un notición y apareces con esta puta mierda. Javier, ten un poco de decencia y pide perdón!! Burro!! https://t.co/jmQCudksx3 — 🦅 (@Afrohammer) June 7, 2022