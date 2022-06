La irónica respuesta de Gabriel Rufián a una pregunta sobre el "problema" del castellano en Catalunya: "Como sabe, soy catalán y no le entiendo"

Por Tremending

"Como sabe soy catalán y no le entiendo". Es la respuesta en tono irónico del portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados ante una pregunta sobre el "problema" del castellano en Catalunya, en la comparecencia de prensa este martes en el Congreso de los Diputados.

Yo no sé hablar español. pic.twitter.com/eErDwnxgi8 — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) June 7, 2022

El autor de la pregunta aseguró: "Usted muchas veces dice que en Catalunya no hay un problema con el español pero a raíz de eso, los últimos días nos hemos enterado de que el Gobierno de Pere Aragonès ha aprobado un decreto para saltarse las sentencias judiciales que dicen que al menos se tiene que impartir un 25% en las aulas. Si no hay un problema ¿por qué se aplican este tipo de decretos?".

En concreto, hacía referencia a los cambios legislativos del Govern para evitar la aplicación de porcentajes y justificar ante el TSJC que la modificación del marco legal imposibilita el cumplimiento de la sentencia.

Ante un discurso muy habitual en las derechas de hablar sin pruebas de un "problema" con el español en Catalunya, Rufián respondió muy serio pero muy irónico: "Es que no le entiendo. Me está hablando en español y no le entiendo. Como sabe soy catalán y entonces no le entiendo. Hay un problemón en Catalunya con el español… que es un idioma que yo desconozco…". Su interlocutor siguió haciéndole la pregunta en catalán y Rufián insistió: "Me cuesta muchísimo el castellano, perdone. Como sabe es un problemón en Catalunya".

Como siempre, mucha división en las redes ante cualquier cuestión que implique a Gabriel Rufián, y mucho más un tema que ha sido tan utilizado por algunos para polarizar.

