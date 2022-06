El vídeo que muestra el ridículo estrepitoso de Vox tras denunciar las charlas "podemitas" en Valladolid: "Ustedes sí que son una banda"

Hay días en que las cosas no le salen a uno como esperaba. Pero lo del concejal de Vox en Valladolid, Javier García Bartolomé, se puede calificar como una serie de catastróficas desdichas. En el baúl de los ridículos de Vox siempre hay espacio para uno más y a García Bartolomé le tocó pagar el pato.

El concejal iba alegremente a tumbar los cursos "de podemitas" que se impartían en los colegios de Valladolid. Los contenidos sobre diversidad sexual, machismo o feminismo eran, en su opinión, adoctrinamiento del Ministerio de Igualdad. Lo que no sabía es que el encargado de impartirlos era un alto cargo de Vox.

Javier Moreno Espeja, a través de su empresa Data Consulting impartía los cursos. Lo que le llevó a dimitir de su cargo. A pesar de la exhaustiva investigación sobre el caso, la información no llegó a oídos del concejal.

El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, le dio la noticia al concejal y regaló un rapapolvo a la ultraderecha para el disfrute de los tuiteros. "¿En esa investigación no han encontrado ustedes que quien da los cursos es un cargo de Vox? ¿No le ha llegado la investigación a tanto?", le consultaba.

"¿Y usted califica de banda al Gobierno municipal? Ustedes sí que son una banda", le contestaba tras explicarle que la empresa encargada de dar los cursos era la de Moreno Espeja y que en Vox no fueron capaces de averiguarlo antes de presentar la moción.

Tras acusar de falta de preparación a quien daba los cursos, el alcalde consultó al concejal si Vox no sabía a quién había puesto a dar los cursos o si al preparar la moción no se enteraron de que el encargado era de su partido.

Los tuiteros han disfrutado con la réplica del alcalde, pero han mostrado preocupación por el hecho de que Vox estuviese a cargo (aunque no lo supieran) de los cursos de igualdad.

¿Pero esto qué es? Osea, me enteré que los de VOX echaron a uno de su partido por dar cursos de igualdad (cosa que me cabrea mucho), pero no sabía el circo tan tonto que habían montado con esto. https://t.co/GT7OlxzQxN

