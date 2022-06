El mural que homenajea a la futbolista Mai Garde es vandalizado y la jugadora reacciona: "Cuánto nos queda por hacer"

Imagen combinada de un tuit de Mai Garde y el mural que ha sido vandalizado. —Twitter

Por Tremending

El mural de la excapitana del equipo femenino de Osasuna Mai Garde ha sido vandalizado. Las palabras "feminazi" y "puta", acompañadas de una esvástica nazi, han sido escritas sobre la pintura elaborada el pasado mes de mayo por el artista callejero LKN, que ya ha confirmado que creará uno nuevo.

El retrato estaba plasmado en una de las paredes del restaurante El Bodegón del Sadar y está protagonizado por la futbolista que, con el brazalete de capitana, posa realizando el mítico gesto 'We Can Do It!'.

La deportista ha lamentado el suceso y ha expresado en su cuenta de Twitter: "Cuánto nos queda por hacer". El tuit ha recibido un aluvión de muestras de apoyo.

Cuanto nos queda por hacer… 💪💜♀️ pic.twitter.com/G9SkYz8GTP — Mai Garde (@maigarde) June 8, 2022



Cientos de cuentas se han solidarizado con ella. La polémica ha llegado al Ayuntamiento de Pamplona, donde el grupo socialista ha lanzado un mensaje unánime de repulsa. Otros partidos también han mostrado su rechazo al acto vandálico.

Preguntamos al área de Sanidad la razón por la cual se han exigido menos requisitos a las barras de la Plaza del Castillo que a otras instalaciones similares. pic.twitter.com/SC2OqoXu7L — PSN-PSOE Pamplona (@PamplonaPSN) June 8, 2022

Todo nuestro rechazo y condena a este tipo de actos que no deberían tener cabida en nuestra sociedad. Mucho ánimo @maigarde — Ciudadanos Navarra (@Cs_Navarra_) June 8, 2022

📢 Nuestro más absoluto rechazo a la pintada. Mucho ánimo campeona! 🔴🔵 — IUN-NEB 🔻 (@IzdaNavarra) June 8, 2022

Se retratan solos…

molestos por un mural de una mujer futbolista.🤷‍♂️

Aupa Mai! Aupa todas! — 🏳️‍🌈🏳️‍⚧️Batzarre (@batzarreorg) June 8, 2022

Aupa, Mai!!!!

Un abrazo enorme!

Lotsagarria — Kakán (@kakanizacion) June 8, 2022

Esto es lo que sentimos la inmensa mayoría: pic.twitter.com/AOXZlYHpZs — Y si opino, qué? (@opino_si) June 8, 2022

Cuenta con nuestro apoyo Mai. Hay que seguir trabajando para erradicar este tipo de conductas. Segi aurrera. — Sanchez Primi (@PPsanchsa) June 8, 2022

Besarkada bero bat! Animo eta aurrera!! — Xabier Lapitz (@Xlapitz) June 8, 2022