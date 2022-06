Imanol Arias acusa a "9.000" trabajadores de TVE de "no hacer nada" y los tuiteros le responden: "¿Ha pagado a Hacienda ya lo que debe?"

Por Tremending

Imanol Arias ha atacado duramente a TVE y a sus trabajadores, a los que ha acusado de "no hacer nada". Las declaraciones del actor coinciden con la emisión de los últimos capítulos Cuéntame, que no ha sido renovada para una nueva temporada.

Imanol Arias, bajo sospecha e investigación por defraudador fiscal, acusa a los trabajadores de ⁦@rtve⁩ de "no hacer nada y ¿cobrar SUELDAZOS como el suyo ?". Imanol, no seas tan desagradecido, que llevas 22 años en ⁦@rtve⁩ 👇 pic.twitter.com/ncUALN8wB2 — Plataforma TVE Libre (@TvPlataforma) June 10, 2022

Parece que no se ha tomado a bien la noticia y ha puesto la mira en los trabajadores de la cadena pública. Según su criterio, "hay 9.000 personas de la cadena que cobran por no hacer nada". Además de acusar al PSOE del fin de la serie por no convenirles las tramas que estaban planeadas.

Es conveniente recordar que cada capítulo de Cuéntame cuesta unos 700.000 euros y el sueldo de Imanol Arias por capítulo es de unos 47.000. Son cifras normales para lo costosa que es la realización de una serie de televisión, pero bastante altas para la televisión pública.

Esta reacción de Arias contra la cadena es sorprendente, dado que coincide con el final de la serie. Ha tardado 22 temporadas en darse cuenta de esta ineficacia. Y sucede justo cuando los capítulos finales están grabados y probablemente pagados. Cualquiera diría que ha tenido un 'timing' perfecto.

Apunta directamente hacia la cadena, que le ha apoyado pese a tener pendiente junto a su coprotagonista, Ana Duato, un juicio por presunto fraude fiscal, por el que se enfrenta nada más y nada menos que 27 años de cárcel. Además de estar implicado en los famosos 'Papeles de Panamá'.

Por su parte, la productora ha desmentido las declaraciones de Imanol Arias: "Nunca hemos recibido consignas por parte de RTVE, y agradecer la libertad que siempre ha ofrecido a los autores e intérpretes de esta obra televisiva", señalaban tras agradecer su trabajo a los empleados de TVE.

Viendo el revuelo que se ha formado, el actor ha dado una marcha atrás digna de Dominic Toretto al volante de su Dodge Charger. "Se me fue la olla", indicaba Arias. "Con todo el dolor me disculpo por esas afirmaciones en las que no fui justo ni sincero con los trabajadores de la casa, TVE", se excusaba. Alegó que sus palabras fueron "descontextualizadas en la conversación, impropias de mi y no realmente sinceras. Y fruto de un calentón verborreico que me inundo esa noche", señalaba.

Imanol Arias es un llorica que hace tiempo sobra en la tele y no recuerda cuando el PP, en 2014, quería cancelar la serie antes de que llegara a 1982 y evitarse así revivir la paliza que les dio el felipismo. Si hubiese sido por los gaviotos, se habría forrado ocho años menos. https://t.co/gUUo3XApCq — Lucio Molina (@LukedanMolina) June 10, 2022

Lo de Imanol Arias es el arrebato de una persona desagradecida que lleva años viviendo de lo público con 'Cuéntame', a pesar de sus problemas con Hacienda, y que ahora muerde la mano que le dio de comer porque se le acaba el cuento. — Juan Rodríguez (@juanig_97) June 10, 2022

47.500 euros por capítulo cobra Imanol Arias de Cuéntame, y cada capítulo cuesta unos 600.000 euros. Pero claro siempre es más fácil decir que hay 9000 personas de la cadena que cobran por no hacer nada — Tᴏᴍ🔻 (@Tomitnd96) June 10, 2022

A mí lo único que me interesa saber de Imanol Arias es si ha pagado ya lo que debe a Hacienda — El Malafolla (@ElMalafolla3) June 10, 2022