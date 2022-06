Imágenes del vídeo viral que ahora ha vuelto a ser recordado en Twitter

Un tuitero ha sacado a la luz de nuevo uno de esos vídeos virales que se quedan grabados en la retina para siempre.

Este Verano se cumplen 3 añitos de esto. pic.twitter.com/uNXJsZ7FQV — Me llaman Jimmy (@TirodeGraciah) June 10, 2022

"El mejor plano secuencia de la Historia. Scorsese lo revisa todas las mañanas para regocijo de su alma". Así lo define otro internauta. Y no, aunque lo parezca, no habla del último éxito cinematográfico, sino de ese momentazo que un hombre grabó del tirón en el que narra cómo un chaval cogió el coche de su padre y terminó estampándolo contra un muro.

¿Que no sabes de qué te estamos hablando? Pasa, pasa. Si aún no lo has visto, más vale tarde que nunca.

El mejor plano secuencia de la historia. Scorsese lo revisa todas las mañanas para regocijo de su alma. https://t.co/hVrZa7BHK8 — Alberto García-Salido (@Nopanaden) June 12, 2022

Y mi madre se queja de que le rocé el coche en un aparcamiento… https://t.co/z3FoichQcB — Iván Fernandez (@IvaanFernandeez) June 12, 2022

"No se le puede dejar a los crios el cochee…" jajajajaj mi spirit animal este señor https://t.co/Ft2B6P57vg — The (@T4ebe) June 12, 2022

Este vídeo debería estudiarse en las escuelas de cine https://t.co/3pk7cvK3R7 — Colin Robinson (@tellmetorres) June 12, 2022

Ojalá tener la paz y estabilidad emocional que tiene el señor que graba el vídeo https://t.co/QTdi4L5h96 — Ruado Siegfried (@nonamedcoded) June 12, 2022

Qué bueno era el cine de antes. https://t.co/XQJjyJ75Is — David Martínez (@dmartinezpr) June 12, 2022

Me flipa como esto es un perfecto corto en plano secuencia. Todo comienza en in media res, luego poco a poco vamos viendo, junto a los comentarios fuera de contexto, todo lo que va pasando. Es maravilloso (el vídeo no el accidente) que vayamos descubriendo todo en primera persona https://t.co/hpEQli4yIf — Shelduck Holmes (@MrDiegoV) June 11, 2022