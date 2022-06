Críticas a la falta de sombra y zonas verdes de la futura Puerta del Sol: "Es una pesadilla de cemento hostil para la gente"

Las tendencias arquitectónicas marcan el diseño o rediseño de las plazas y calles. Y aunque la necesidad actual indique que se necesitan abundantes zonas verdes y sombras, los ayuntamientos optan por todo lo contrario. Ante el cemento, más cemento.

Las quejas han llegado por el nuevo diseño de la Puerta del Sol de Madrid, que como su nombre indica, el sol tendrá vía libre ante la ausencia de árboles y sombras. Algo que no ha gustado especialmente a la ciudadanía.

Si bien la plaza no se caracterizaba precisamente por sus zonas verdes y sus lugares de descanso a la sombra, la renovación apunta a que las posibilidades serán aún más limitadas. Para refugiarse del sol y del calor, los visitantes tendrán que acudir a centros comerciales o bares de la zona.

Y aunque según explicaban algunos tuiteros, por una cuestión de no tapar la vista de las fachadas, por eliminar barreras en una plaza muy transitada y por la ausencia de subsuelo donde plantar árboles, se ha optado por no incluirlos.

Con todo, parece que un seto o dos tampoco haría daño a nadie. Y en una ciudad donde la contaminación es un gran mal como en Madrid, que no se opte por la vegetación en esta y otras plazas, como la plaza de España, es una decepción para algunos tuiteros.

Es cosa del PP.

No hacer agradable las calles ni plazas, no sea que se te ocurra no sentarte en una terraza o no entrar a un comercio.

— PepaSAr (@PepaSAr) June 12, 2022