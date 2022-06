Ya se veía en las últimas semanas que a la candidata de extrema derecha a las elecciones andaluzas, Macarena Olona, se le estaba poniendo cara de Giorgia Meloni. Este fin de semana, ya sin disimulos, la ultraderechista de Fratelli d'Italia participó en un mitin de Vox junto a Macarena Olona y Santiago Abascal, donde dejó un discurso ultra de manual, cargando contra los migrantes, las feministas, el colectivo LGTBI, el aborto y Europa.

En un momento en que los ciudadanos sufren los efectos de la crisis (pero Vox vota contra las mejoras para trabajadores y pensionistas) y los precios de la electricidad y el gas están por las nubes (pero Vox se abstiene cuando se propone topar los precios), Meloni levantó los aplausos entre los fans de esta formación volviendo recuperar los habituales delirios de ultraderecha y sus clásicos fantasmas para asustar a incautos.

Un discurso que a muchos les ha recordado a lo mismo, tanto en el contenido como en la forma (a gritos).

No hay mediaciones posibles, o se dice sí o se dice no:

Sí a la familia natural, no a los lobbies LGBT. Sí a la identidad sexual, no a la ideología de género:

Sí a fronteras seguras, no a la inmigración masiva:

Sí a la universalidad de la cruz, no a la violencia islamista:

Pero, ¿quién es esta señora que vocifera de una forma tan desagradable? Pues algunos lo han tratado de explicar.

Con Vox pudiendo entrar en en el Gobierno andaluz de la mano del Partido Popular, como ya ha sucedido en Castilla y León, ver a Vox de colegas con un personaje como Meloni ha hecho a los tuiteros considerar que en este partido ya van sin careta alguna. Las reacciones a este inesperado (o más bien no) apoyo, ha dejado decenas de reacciones de repulsa en las redes:

Después de lo de Meloni, cuando se vote en Andalucía no me vengáis con la mandanga esa de que en España no hay tantos fascistas y que lo que pasa es que hay mucha gente desencantada.

