Un analista descubre más de 100.000 seguidores 'sospechosos' en la cuenta de Twitter de Macarena Olona: "¿No huele un poco raro aquí?"

La relación entre la ultraderecha y los bots de Twitter ya puede considerarse como mínimo pareja de hecho. Aunque siendo tan tradicionales les pega más el matrimonio.

🤖De los 380.000 seguidores de @Macarena_Olona en Twitter, más de 100.000 cuentas que no han publicado ni siquiera 20 tweets. Más de 30.000 cuentas que no han tuiteado nunca. Aquí algunos de estos "nombres" de cuentas.

1- Viendo el tweet de @adriasisternes me pareció creíble de quien viene, pero sin datos siempre lo pongo en entredicho hasta verificarlo. Esto es lo que he hecho y vamos a ver si lo que decía era cierto o no. #EleccionesAndalucia2022 Abro hilo 👇 https://t.co/Gb3cnNEXNy

El analista de datos Adrià Sisternes ha hecho una pequeña investigación entre los seguidores de la cuenta de Twitter de Macarena Olona. Entre otras cosas, ha encontrado unas 100.000 cuentas sospechosas. A su estudio se ha sumado el perseguidor de bots Javier Barruso, que ha confirmado sus datos.

2- Ya que tenía que sacar sus followers, no me ha costado nada ver su gráfica y verificar si ha habido inyección de bots. En este caso no lo ha habido, pero confirma el dato de que 30k cuentas no han puesto un tweet. Concretamente 33.811 cuentas. pic.twitter.com/0wrW50iKcv

